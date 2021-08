Polícia desconfia de carros com placa de SP e apreende drogas em Lambari

Drogas estavam escondidas em dois veículos com placas de São Paulo (foto: PMMG)

Dois carros, ambos com placas de São Paulo, estacionados junto a uma pousada, na cidade de Lambari, no Sul de Minas, levantaram as suspeitas da PM, que acabou prendendo cinco homens e apreendendo 215 quilos de maconha e um tablete de cocaína.

O fato ocorreu na noite de domingo. Durante uma ronda, os policiais perceberam a presença de um veículo com placa da capital paulista. Numa segunda passagem, já eram dois os veículos, sendo que em um deles, estavam dois homens, o que chamou ainda mais a atenção, uma vez que os turistas que vão até a cidade, famosa por sua estância hidromineral, costumam sair de lá antes da noite de domingo.



Os policiais pediram reforços e foram até a pousada, prendendo emos cinco homens, ocupantes dos dois veículos, pois no interior destes estava a droga.



Os suspeitos afirmaram ter saído de São Paulo com destino a Santos Dumont. Porém, um dos pneus de um dos carros estourou e resolveram, então, parar para dormir e retomar a viagem na manhã desta segunda (2/8). Os presos e as drogas foram levados para a Delegacia de Lambari.



Uma tonelada

Uma ação integrada entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) resultou na apreensão de quase uma tonelada de maconha, nas cidades de Paracatu e Uberlândia. Um homem de 33 anos, suspeito de fazer a guarda dos entorpecentes, em uma residência em Uberlândia, cidade onde seria o centro de distribuição das drogas, foi preso.



Segundo o delegado Douglas Magela, de Paracatu, a apreensão ocorreu no sábado (31/7). Foram localizados 867 quilos de maconha em Uberlândia, onde também foi apreendido um veículo e o homem de 33 anos, que tinha em seu poder uma arma de fogo.

Na quinta-feira (29/7), 115 quilos de maconha foram apreendidos na MG-188, em Paracatu, quando um homem de 26 anos foi preso. “A partir daí, a Polícia Civil, com o Ministério Público, estabeleceu uma investigação criminal no sentido de tentar identificar como e de onde essa droga estaria vindo para Paracatu. Os indícios levavam que vinham do Triângulo Mineiro”, diz o delegado Magela.

Foi a partir dessa apreensão,que os policiais identificaram a casa que funcionava como centro de distribuição das drogas. Levantamentos indicam que não só Paracatu, mas outras cidades também seriam abastecidas com os entorpecentes localizados em Uberlândia.