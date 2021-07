Dupla é presa com mais de 300 quilos de drogas em Coronel Fabriciano

Drogas apreendidas após denúncias de populares (foto: PMMG/Divulgação)

Uma dupla foi presa com grande quantidade de drogas na noite dessa segunda-feira (26/7), na Rua Porto Alegre, Bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano. Uma dupla foi presa com grande quantidade de drogas na noite dessa segunda-feira (26/7), na Rua Porto Alegre, Bairro Amaro Lanari, em

Com a dupla – um homem e uma mulher –, mais de 300 quilos de entorpecentes foram apreendidos pelos militares, durante operação conjunta entre batalhões da Polícia Militar de Fabriciano e Ipatinga.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Tático Móvel 14° BPM receberam diversas informações sobre o tráfico de drogas em uma residência no endereço no Bairro Amaro Lanari.

Diante da situação, em contato com guarnições policiais do 58º BPM, os militares organizaram a operação e efetuaram a abordagem no local das denúncias.

Na residência, os militares apreenderam 237 barras de maconha, aproximadamente 240 quilos; 21 tabletes pequenos de maconha e cinco tabletes maiores da erva, de aproximadamente um quilo e meio; quatro caixas contendo cocaína, por volta de 70 quilos; uma balança comercial; e quatro celulares.

Ainda de acordo com a PM, o homem, de 33 anos, e a mulher, de 28, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados para a Delegacia de Plantão para demais providências.