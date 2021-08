Lagoa Santa dará incentivo para entidades prejudicadas pela pandemia

As oficinas de basquete são a atração esportiva principal do Grupo Escola Amizade e Amor, parado desde o início da pandemia (foto: GEAA/Divulgação) Associações e entidades de esporte e lazer amargam, desde o início da pandemia, quase 500 dias sem atividades - o que significa também crianças e adolescentes sem atividades recreativas e educativas. Preocupada com esse cenário, a Prefeitura de Lagoa Santa lançou um edital para distribuir R$ 200 mil a esse tipo de organização. As inscrições vão até o dia 18 de agosto. de esporte e lazer amargam, desde o início da pandemia, quase 500 dias sem atividades - o que significa também crianças e adolescentes sem atividades recreativas e educativas. Preocupada com esse cenário, a Prefeitura delançou um edital para distribuir R$ 200 mil a esse tipo de organização. As inscrições vão até o dia 18 de agosto.

“As crianças e adolescentes não têm incentivo a projetos de longo prazo que os encorajem a superar as dificuldades de uma periferia. Atendíamos 30 crianças na parte da manhã e 20 adolescentes no período da tarde e buscamos não parar tudo durante a pandemia para não perdermos o contato com eles”, afirma Maria Teresa de Melo, coordenadora do Grupo Escola Amizade e Amor (GEAA), sediado na Casa Sr. Tito.

A ONG atua há 32 anos na periferia e atendia, antes da pandemia, cerca de 50 crianças uma vez na semana, com oficinas de esporte e lazer - como futebol e basquete. Desde o início da propagação da COVID-19, a entidade precisou suspender as atividades e viram as crianças trocarem a bola por dias de ansiedade.

“Pretendo fazer a inscrição do grupo no edital e torcer para conseguir o subsídio. Também vou avisar outras instituições de esporte e lazer daqui de Lagoa Santa a fazerem também a inscrição", planeja Maria Teresa.

O que prevê o edital?

O edital está aberto até o próximo dia 18, mas pode ser prorrogado enquanto houver disponibilidade dos recursos financeiros disponibilizados e perdurar o estado de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19.

De acordo com a prefeitura de Lagoa Santa, a distribuição do subsídio será realizada por meio da Secretaria de Bem Estar Social e visa o pagamento de despesas referente à manutenção e custeio dos espaços esportivos e de lazer parados durante a pandemia.

Para comprovar as despesas, as instituições poderão apresentar contas vencidas a partir de 17 de abril de 2020 - como aluguel, consumo de água, luz, telefone, internet e apresentação de notas fiscais com despesas relativas a manutenção do espaço.

Ainda de acordo com a gestão municipal, as instituições contempladas não podem ter sido criadas pelo município nem mantidas por grupos de empresas e devem ter no mínimo 36 meses de atuação na cidade.

Outra exigência do edital é que a instituição deverá disponibilizar 15% do total de vagas ofertadas nas escolinhas e oficinas para crianças em vulnerabilidade social encaminhadas pela Diretoria Municipal de Desenvolvimento Social.