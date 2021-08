Caminhos Franciscanos: projeto de rota de peregrinação é apresentado em MG

A rota Caminhos Franciscanos começa na igreja de São Francisco de Assis, em Teófilo Otoni (foto: Augusto Martins/Divulgação)

Uma nova rota de peregrinação religiosa está surgindo em Minas. Chamada de "Caminhos Franciscanos", a rota começa na Igreja de São Francisco de Assis, no Jardim das Acácias, em Teófilo Otoni, e termina na Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, em Itambacuri. De um ponto a outro, a distância é de 42 quilômetros.

O projeto dos "Caminhos Franciscanos" foi apresentado no domingo (02/8), durante a Festa de Agosto, evento tradicional em Itambacuri, que há dois anos acontece de forma virtual, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Idealizado pelo Sebrae Minas, com apoio das prefeituras de Teófilo Otoni e Itambacuri, o projeto está em fase final e busca mais apoios de pessoas, instituições e empresas para ser colocado em prática a partir de outubro de 2021.

Durante a apresentação do projeto, a consultora do Sebrae Minas, Luciana Thomé, disse que tudo está começando do zero, embora a rota de peregrinação já tenha o seu diferencial, que é a hospitalidade mineira e os ideais franciscanos. presentes nos cenários, olhares e sorrisos de quem mora ao longo da estrada.



“As pessoas são o diferencial do caminho. Se elas tiverem em casa um café passado e um biscoito de goma, elas vão querer dividir com você. São famílias que vivem em situação de simplicidade, que estão perseverando. O sorriso é a marca dessas pessoas”, disse.

A Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, em Itambacuri, é o fim da rota de peregrinação Caminhos Franciscanos (foto: Reprodução/Facebook da Igreja Nossa Senhora dos Anjos)

Desenvolvimento econômico local

Quando começar a receber peregrinos e esportistas (ciclistas, principalmente), o caminho poderá ser uma engrenagem que vai movimentar a economia das duas cidades, Teófilo Otoni e Itambacuri.



A equipe do Sebrae Minas aposta na força do turismo religioso, que movimentou cerca de R$ 15 bilhões em 2018, segundo os dados contidos no projeto "Caminhos Franciscanos".

Com o arrefecimento da pandemia do novo coronavírus, a tendência, segundo a consultoria, é que as pessoas voltem a se envolver nas atividades relacionadas ao turismo religioso, em busca de alento para a alma, e, neste caso, os "Caminhos Franciscanos" podem experimentar essa modalidade de desenvolvimento econômico.

A ideia é fazer o lançamento oficial e iniciar as atividades do projeto no dia consagrado a São Francisco de Assis, 4 de outubro.



“Várias pessoas contribuindo e colaborando com esse projeto e 2021 é o ano de sua estruturação”, disse Luciana Thomé, lembrando que, nesta semana, as equipes farão visitas-teste, indo de lugar em lugar, conversando com as pessoas para que elas se prepararem para receber os turistas.

Preservação da história

Os "Caminhos Franciscanos" remontam a história de Itambacuri. Ele foi iniciado, na verdade, em 1873, com a chegada de Frei Serafim de Gorízia e Frei Ângelo de Sassoferrato, que fizeram essa rota de peregrinação até chegar, em 19 de fevereiro de 1873, no lugar onde hoje está erguida a cidade de Itambacuri. A data de fundação da cidade, 13 de abril de 1873, se refere à criação da aldeia que deu origem à Itambacuri pelos dois religiosos.

“Eu creio que o processo de construção dessa rota dos ‘Caminhos Franciscanos’ vem ao encontro de um processo de construção da identidade social, cultural e religiosa de Itambacuri, a nossa cidade. São 148 anos de história. Nós temos um legado religioso muito forte, que está imbricado no DNA, na genética do povo itambacuriense”, disse o Frei Eduardo Melo, pároco de Itambacuri.

Para o frei, a rota de peregrinação religiosa pode proporcionar a todos os moradores da região de Teófilo Otoni e Itambacuri uma propulsão, não apenas no sentido do turismo religioso, mas também proporcionar a todos um outro olhar sobre a história da chegada dos fundadores da cidade, em 1873.

E junto com a religiosidade e o conhecimento histórico, os dois municípios só têm a ganhar no desenvolvimento econômico. O prefeito de Itambacuri, Jovani Santos, está otimista com a possibilidade de crescimento da economia. “A nossa parceria com o Sebrae vem somar às ações que já estamos desenvolvendo no município para criar novas oportunidades de emprego e geração de renda”, disse.