Cidade mineira anuncia R$ 6 milhões em obras para superar crise da COVID

Pacote de investimentos deve transformar Carlos Chagas em um "grande canteiro de obras", segundo a prefeitura (foto: Polícia Militar de Minas Gerais/Divulgação)

, cidade com menos de 20 mil habitantes do interior mineiro, pretende amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus com o que chama de "maior pacote denos últimos tempos da história" do município. Estão previstas intervenções em urbanismo, pavimentação - o que inclui a criação de novos espaços públicos.