PBH recebe alerta de pessoas em situação de rua no frio pelo telefone 153

Com alerta de frio intenso, prefeitura reforça atitudes de proteção dessa população (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) número 153 para chamadas de emergência com intenção de atendimento e acolhimento das pessoas em situação de rua nas noites frias. Esse plantão está mobilizado até a próxima quinta-feira (5/8) e funcionará exclusivamente no período da noite. A Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou opara chamadas decom intenção de atendimento e acolhimento das pessoas em situação de rua nas noites frias. Esse plantão está mobilizado até a próxima quinta-feira (5/8) e funcionará exclusivamente no período da noite.



Devido às baixas temperaturas, a PBH reforçou as estratégias de proteção à população em situação de rua, com atuação de vários setores e utilizando a estrutura do Centro de Operações (COP) do município.

O planejamento é executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), que, por meio da Guarda Municipal e do COP, faz o monitoramento e adota medidas necessárias para o atendimento e acolhimento desse público.

Segundo a prefeitura, o município conta com 600 vagas diárias de acolhimento na modalidade casa de passagem com oferta de alimentação, higienização, guarda de pertences e pernoite. Nas unidades, já foi criado um monitoramento especial das vagas e, se necessário, farão a ampliação emergencial dentro das estruturas existentes.

E caso essas estruturas cheguem à ocupação total, serão utilizadas hospedagens parceiras, preparadas para o acolhimento humanizado dos moradores em situação de rua.

O COP funciona 24 horas, podendo acionar as equipes quando for necessário. Em casos de emergência no período da noite, como hipotermia, a população de BH pode ligar no telefone 153 e pedir ajuda para o morador de rua.



Fora as emergências noturnas, a PBH também aceita pedidos de ajuda através do Portal de Serviços, clique Fora as emergências noturnas, a PBH também aceita pedidos de ajuda através do Portal de Serviços, clique AQUI para acessar.

De acordo com a prefeitura, os serviços de saúde também estão com o protocolo especial ativado, podendo receber pessoas em situação de rua a qualquer momento. Caso os agentes públicos em campo percebam necessidade de atendimento nessa população, poderão acionar o Samu para encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

Além disso, as unidades também estão orientadas ao acolhimento específico, inclusive durante o dia, de moradores com sintomas gripais ou suspeita de COVID-19.

Quanto à alimentação desse público, os cardápios dos Restaurantes Populares e das unidades de acolhimento passam por adequações nutricionais para a estação de inverno.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz