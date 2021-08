Garotos tentam espantar o frio em Minas e acabam morrendo em incêndio

Umaaconteceu emno Sul de Minas, comque tentavam sedo frio e colocaramem um tambor com madeiras dentro do quarto. Dois adolescentes de 15 e 17 anos morreram asfixiados, enquanto outros dois jovens foram socorridos em estado grave para o hospital.

Meninos de 15 a 21 anos colocaram fogo dentro de casa para se aquecer do frio, segundo a PM

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na noite de sexta-feira (30/1), durante a onda de frio que atingiu o estado , em uma casa no bairro Residencial Gargatá. Dos quatro jovens, três eram irmãos e o último - o mais novo do grupo - amigo deles.