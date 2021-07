Grupo ligado a mais de 20 mortes, incluindo a de grávida, é preso

Agentes durante cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em Minas (foto: Divulgação/PCMG)

Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriram 22 mandados denesta sexta (30/7) contra pessoas envolvidas com assassinatos na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a instituição, os presos fazem parte de três organizações criminosas. Entre 2019 e o início do ano passado, elas promoveram umana área de tráfico dedos bairros Funcionários e Perobas.A série de assassinatos resultou na morte de 24 pessoas. Entre elas estão umae um homem diagnosticado com esquizofrenia, segundo a polícia.A PCMG informa que cumpriu mandados em Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, todas cidades da Grande BH. Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro, também foi palco da operação.A Justiça expediu ainda 33 mandados de busca e apreensão, todos cumpridos. Eles resultaram na captura de, celulares e anotações das quadrilhas.Nove mandados de prisão continuam em aberto. Alguns dos 22 cumpridos foram contra pessoas que já estavam detidas emmineiros.O chefe da Polícia Civil, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, acompanharam os trabalhos.