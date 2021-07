Obra de drenagem vai acabar com inundações no Vale do Sol, em Nova Lima

Inauguração da transposição do córrego e liberação do trânsito da Quinta Avenida, em Nova Lima (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) obra contra inundações no Bairro Vale do Sol, em Nova Lima, foi entregue nesta sexta-feira (30/7): a inauguração da transposição do córrego e liberação do trânsito da Quinta Avenida. A primeira parte dacontrano Bairro, emfoi entregue nesta sexta-feira (30/7): a inauguração da transposição do córrego e liberação do trânsito da Quinta Avenida.









De acordo com Eduardo Soares, diretor jurídico e institucional da Cedro Mineração, este primeiro passo vai resolver de forma definitiva os problemas de inundação do bairro e da avenida, que durante o verão eram frequentemente inundados pelas chuvas. “Nesse ponto a água não tinha evasão adequada para escoar, então ela inundava a Quinta Avenida e entrava também em alguns pontos nas casas dos moradores”, explica. “É uma obra de drenagem que vem para solucionar de forma definitiva os problemas”, acrescenta.





Guilherme França, diretor de sustentabilidade e desenvolvimento social da Cedro Mineração, destaca ainda que este é mais um projeto da empresa desde que assumiu a gestão das obras. “Desde o final de 2018 quando a Cedro Mineração assumiu a gestão, uma das metas principais do grupo é fazer uma relação com a comunidade e investimento social da melhor forma possível e da forma mais estruturada possível. Então buscamos entender naturalmente as principais demandas do bairro”, lembra.





“Com o diálogo, entendemos as demandas e começamos a agir. No primeiro momento, foi a revitalização da rotatória de acesso ao bairro que estava abandonada e hoje tem uma obra de jardinagem interessante que mudou a cara da entrada desse complexo todo”, ressalta.





Agora, com o resultado dessa obra, a demanda de asfaltamento pode ser realizada. “O córrego atravessa o Vale do Sol e não conseguia ter essa evasão. No final ficava represado porque não tinha passagem e aí a inundação vinha toda pra trás. Com essa drenagem esse problema se reduz fortemente e a demanda de asfaltamento, vai começar a ser realizada”, comemora.

Prefeito João Marcelo, Secretário regional noroeste Carlos Campolina e diretores da Cedro Eduardo Couto e Guilherme França (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, esteve na inauguração da obra e comemorou a conclusão da etapa. “Hoje é um dia marcante, a gente entrega um primeiro passo de obras que ainda virão e outros investimentos que nosso município vai realizar no Vale do Sol”, disse.





Ele anunciou ainda novas obras para toda região. “O André, nosso secretário de planejamento, está concluindo a fase de contratação da empresa que se estenderá por todo bairro na implantação da drenagem, asfaltamento que tanto precisa como merecem e que é um compromisso do nosso governo. Tenho certeza que esse dia de hoje nada mais é do que um pequeno e importante passo nessa parceria entre a nossa administração, a associação dos moradores e as empresas que estão aqui”, comemora.

As obras objeto da ação conjunta prevê ainda outras obras pleiteadas pela comunidade como a construção de um canal, chamado popularmente de túnel bala, para o perfeito escoamento da água, que inunda o bairro e o acesso aos condomínios todos os anos. A Cedro Mineração ficou responsável pelo aporte de R$ 1,1 milhão para a execução das obras.





Durante a entrega da 1ª etapa, foi anunciado um novo aporte de R$1 milhão pela Cedro Mineração para viabilizar o rebaixamento do leito do canal e a solução definitiva das inundações na Quinta Avenida, principal via do Bairro Vale do Sol e via de acesso aos condomínios.