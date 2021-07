Hortas comunitárias combatem a fome em Sete Lagoas durante a pandemia

Colaboradores da Toca de Assis produzem 60 marmitex por semana com os produtos doados pelos agricultores (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação) fome durante a pandemia em Sete Lagoas. As Hortas Comunitárias Urbanas (HCUs) doam alimentos para entidades e projetos sociais na cidade da Região Central de Minas. São de 450 kg a 600 kg de alimentos por semana, somadas as doações de supermercados. Um projeto que existe há quase 40 anos tem sido fundamental na luta contra adurante a pandemia em. As(HCUs) doam alimentos para entidades e projetos sociais na cidade da Região Central de Minas. São de 450 kg a 600 kg de alimentos por semana, somadas as doações de supermercados.

“Asestão sendo muito importante neste momento de pandemia, pois fazemos, em parceria com os produtores, várias ações de doações de hortaliças para instituições e projetos que visam complementar a distribuição de alimentos para os menos favorecidos”, afirma Alessandro de Freitas, secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

As hortas são de responsabilidade do poder público e foram criadas há 39 anos em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

São sete hortas comunitárias urbanas na cidade de Sete Lagoas, o que totaliza 24 km de plantio (foto: Sérgio Fraga/Arquivo pessoal)

Nesta pandemia, os agricultores, de maneira voluntária, contribuem com a destinação de produtos que são plantados nas hortas para serem distribuídos às organizações sociais civis da cidade. Somadas as doações de dois supermercados da cidade, são recolhidos de 450 kg a 600 kg toda semana.

O gerenciamento, desde a coleta até a entrega às organizações, é feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade, Desenvolvimento econômico e Turismo, sem custo para os que recebem.

Nas hortas são produzidos, entre outros alimentos, alface, couve, cebolinha, beterraba, cenoura, tomate, jiló, abóbora, chuchu e repolho (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)

60 refeições por semana