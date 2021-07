Homem mata ex-namorada e comete suicídio em Sete Lagoas

Vítima foi socorrida pelo Samu, mas morreu no hospital (foto: Divulgação/ Polícia Militar) ex-namorada de 21 anos e, em seguida, se matou com um tiro na cabeça, em Sete Lagoas, Região Metropolitana de BH. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira (21/7). Um homem de 33 anos matou ade 21 anos eem seguida, se matou com um tiro na cabeça, em Sete Lagoas, Região Metropolitana de BH. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira (21/7).

Enquanto a vítima, Kécia Marques Soares, estava no banco do passageiro e ainda apresentava sinais vitais quando os policiais chegaram. Ela foi baleada na cabeça e levada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas por uma equipe do Samu, mas morreu na unidade de saúde.

Há uma câmera de segurança no local, porém, segundo a moradora, o aparelho não faz gravações.

A perícia esteve no local, recolheu as cápsulas deflagradas e a arma de fogo.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria