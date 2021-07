Veja onde radares começam a multar na segunda (2/8) em Governador Valadares

Um dos radares está junto a este semáforo da Avenida Minas Gerais, na descida do Country Club (foto: Tim Filho)

Entre radares reativados e novos equipamentos, serão 10 que fiscalizam excesso de velocidade e avanço de sinal e outros oito que captam apenas o desrespeito à velocidade máxima.

Confira onde estarão os radares de avanço e velocidade

- Av. JK, n° 2730 (próximo à Rua 08), Bairro São Cristóvão

- Rua Marechal Floriano esquina com Rua Quintino Bocaiúva

- Avenida Brasil esquina com Rua Benjamin Constant

- Avenida Minas Gerais esquina com Rua Marechal Floriano

- Rua Israel Pinheiro esquina com Avenida minas Gerais

- Rua Sete de Setembro, n° 3500, Centro (próximo ao Shopping)

- Rua Sete de Setembro esquina com Dom Pedro II

- Av. Minas Gerais, n° 1497, Centro (próximo à Igreja de Nossa Senhora das Graças)

- Av. Minas Gerais, n° 2390, Bairro Grã-Duquesa (quase esquina com Rua Sicília)

- Av. Minas Gerais, n° 2413, Bairro Grã-Duquesa

Confira onde estarão os radares de velocidade

- Av. Moacir Paleta, n° 3355, Capim (próximo à entrada para o AABB)

- Rua 25, nº 245, Bairro Santos Dumont

- Av. Moacir Paleta, n° 500, Bairro São Pedro (próximo à entrada para o Cond. Sítio das Flores)

- Av. Moacir Paleta, próximo ao Viaduto do Bairro Conjunto Sir, Sentido Bairro/Centro

- Av. Euzébio Cabral, n° 8255, Bairro Santa Rita (próximo ao muro do Cemitério do Santa Rita)

- Av. Euzébio Cabral, n° 4585, Bairro Santa Rita (próximo ao posto de gasolina)

- Av. JK, n° 1004 (próximo ao cruzamento com a Rua José de Tassis - (FAGV), Bairro Vila Bretas

- Avenida Dr. Raimundo Monteiro Rezende, n° 330, Centro (próximo ao UAI)

Polêmica

Após questionamentos levantados nas redes sociais e até mesmo na Câmara Municipal da cidade, a prefeitura justificou a volta dos equipamentos ao mostrar estatísticas. A administração mostrou número de acidentes em 2017 e 2018, quando os aparelhos estavam operando, e de 2020, quando já estavam desativados.

"Portanto, o que se percebe é que os equipamentos de fiscalização eletrônica inibem o desrespeito às leis de trânsito, educando os condutores a reduzir a velocidade em pontos críticos e, consequentemente, prevenindo acidentes", afirmou a prefeitura de Governador Valadares.

O vereador Jose Alves de Amorim (PSDB), conhecido como Cabo Amorim, entrou na polêmica e apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei para que fossem instaladas placas de sinalização em locais visíveis, indicando onde estão os radares e a velocidade máxima exigida dos motoristas no trecho.

“Não vamos aceitar a Prefeitura fazendo pegadinhas com o radar. Além disso, o local onde tem placa de sinalização, o condutor anda com mais prudência e evita os acidentes. Esta é a função principal do radar”, disse.

A administração municipal, por sua vez, reforçou que esse tipo de aviso é realizado. "Vale ressaltar que, para a instalação desses equipamentos na cidade, a prefeitura realiza o tratamento da sinalização nesses locais, de modo a informar à população os locais onde são instalados os equipamentos, visto que, o principal objetivo do Município é proteger a vida e zelar pela segurança de todos os atores do trânsito".

De acordo com a prefeitura, um percentual sobre o valor arrecadado com as multas é repassado ao Fundo Municipal de Trânsito, conforme art. 320 do CTB, que normatiza a destinação desta verba, destinada ao reparo das vias, a sinalização e melhorias no trânsito.

Após cerca de um ano e meio, os motoristas que trafegam pelas ruas e avenidas devoltarão a ser vigiados por. Os aparelhos - seis reativados e 12 novos - já começam aexcesso de velocidade e avanço de sinal a partir de segunda-feira (2/8).