Uberlândia zera estoque e encerra aplicação de primeiras doses de vacina

vacinação contra COVID-19 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, segue nesta terça-feira (27/7) apenas com aplicações de segundas doses. Não há mais estoque para primeiras doses. A Secretaria Municipal de Saúde agora aguarda envio de mais vacinas para avançar com a convocação de mais pessoas para aplicação inicial de imunizantes.

A prefeitura informou que “com a força-tarefa realizada neste fim de semana, o município finalizou o último lote da primeira dose das vacinas enviadas pelo governo federal”. Balanço municipal apontou que, somando os três últimos dias, 21.369 pessoas que receberam doses das vacinas na Arena Sabiazinho, no UTC e no drive-thru do Centro Administrativo Municipal.



10:34 - 20/07/2021 Uberlândia teve sensação de temperatura negativa nesta terça (20/7) Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia não teve posicionamento de entrega de novas doses nesta terça. Em publicaçõa nas redes sociais, o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que mais de 878 mil unidades de vacinas contra o coronavírus chegam nesta semana ao estado de Minas Gerais. Destas, 330 mil são de CoronaVac, 338 mil de AstraZeneca e 209 mil da Pfizer.

Já o Ministério da Saúde afirmou que, que na segunda-feira (26/7) começou a distribuição de mais de 10,2 milhões de doses da vacina contra a COVID-19 para estados e o Distrito Federal. “Semanalmente, são realizadas reuniões entre representantes da União, estados e municípios para a definição da estratégia de vacinação e o quantitativo de doses a serem distribuídas, calculado de acordo com o público alvo, definido no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO). O ministério reforça que os gestores locais devem seguir o que é pactuado para garantir o esquema vacinal de todos os grupos”, diz a nota.



Segunda dose em Uberlândia

Seguindo as orientações do prazo de intervalo para a aplicação da dose da vacina, a Prefeitura de Uberlândia pretende convocar cerca de 8 mil pessoas que receberam a primeira dose nos dias quatro e cinco de maio para finalizar a imunização nesta terça.