Acusado de matar a ex-namorada admite o crime durante interrogatório em BH

Interrogatório de Talisson Alves Martin da Silva, acusado de matar a ex-namorada a tiros (foto: TJMG/Divulgação )

O suspeitodea tiros a, Talisson Alves Martin da Silva,o crime durante o





Apesar de admitir que matou Ester, o acusado reafirmou que não premeditou a ação. Ele alegou que andava armado porque estava sofrendo ameaças e que atirou após uma discussão com a ex-namorada.





Talisson ainda pediu desculpas à família da vítima, ressaltando que nada justifica o que ele fez.





O crime ocorreu em março do ano passado no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte, na frente da mãe de Ester, Fernanda Fernandes Gomes. Na manhã desta segunda-feira, ela convocou um protesto na porta do Fórum Lafayette, no Barro Preto, Região Centro-Sul da capital, antes do início do julgamento.

Fernanda e outras mulheres vestiam camisetas com a foto de Ester. Cartazes pedindo justiça foram afixados nas grades do prédio.





O julgamento foi retomado após intervalo para o almoço, com debates entre defesa e acusação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria