Homem é morto com 15 tiros em bar em Juiz de Fora

Imagens do circuito de segurança mostram o momento que a vítima foi surpreendida (foto: Reprodução/WhatsApp)

Um homem de 35 anos foina porta de um bar na madrugada desta segunda-feira (26/7), em, na Zona da Mata.Uma testemunha contou aos policiais que a vitima estava bebendo do lado de fora do estabelecimento, que fica na Avenida Doutor Simeao de Faria, no Bairro, quando um homem se aproximou da vitima e efetuou diversos disparos de arma de fogo.A perícia constatoude calibre 9mm, sendo quatro na nuca, quatro nas costas, quatro no peito, um no queixo lado direito, um no lado direito do pescoço e um na região parietal.O autor tem de estatura mediana e usava blusa de frio com capuz na cabeça, uma bermuda estampada e uma máscara.Um familiar da vítima contou aos policiais que a vítima estava em em uma '', no Bairro, onde se envolveu em uma briga. Mas o parente não soube dizer o que motivou a discussão.