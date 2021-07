Com UTI para COVID em 70%, Uberaba considera pandemia sob controle

Equipe médica do Hospital Regional José Alencar analisam fichar de pacientes com a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com taxa de ocupação de UTI/COVID em cerca de 70% e com média de 100 novos casos por dia da doença, Uberaba, no Triângulo Mineiro, considera que a pandemia está sob controle.

A prefeitura divulgou na noite desta sexta-feira (24/7) resultados do Sistema de Fases, e afirmou que os dados apontam para índices controláveis e em queda na pandemia da COVID-19.

“Levando-se em conta o critério de avaliação adotado pelo governo municipal (Sistema de Fases), Uberaba chegou à pontuação 1,50, o que significa, em resumo, índices controláveis”, diz nota.

Por outro lado, o número de mortes causadas pela doença em Uberaba reduziu consideravelmente neste mês de julho, com relação aos meses de junho, maio e abril.

Entre o dia 1º de julho e o dia 23/7 foram registradas 53 mortes causadas pela COVID-19 em Uberaba, sendo que em junho foram registradas 134 mortes; em maio foram contabilizados 224 óbitos e em abril, o mês mais letal, 240.

Já com relação aos novos casos da doença, a cidade contabilizou entre 1/7 e 23/7 2.632. Em junho foram 3.927; maio, 5.351 (o mês com mais casos positivos) e em abril, 4.847 novos casos.

De acordo com o levantamento feito pela Diretoria de Vigilância em Saúde, a semana epidemiológica 28 (11/7 a 17/7) teve uma média de 643 testes COVID/dia realizados. Com a totalização dos resultados positivos e negativos, a Taxa de Positividade desta semana foi de 12,09% e de 12,66%, na semana 27 (4/7 a 10/7).

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram registrados 35.778 casos positivos da doença, sendo que destes 1.183 pessoas morreram e 33.087 se recuperaram.

Segundo o último Vacinômetro de Uberaba, o município já recebeu no total 252.405 doses da vacina contra a COVID-19, sendo que já foram aplicadas um total de 228.435 doses. Do total, 171.674 tomaram a primeira dose, enquanto 48.873 receberam as duas doses e 7.888 foram imunizados com dose única.