Família é presa suspeita de integrar organização criminosa

Dez pessoas foram presas suspeitas de integrar uma organização criminosa em Curvelo (foto: Polícia Civil) organização criminosa especializada no tráfico de drogas, em Curvelo, Região Central de Minas. Na manhã desta sexta-feira (23/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), prendeu dez suspeitos de integrar umaespecializada no tráfico de drogas, em Curvelo, Região Central de Minas.

Na ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e bloqueadas quatro contas bancárias. O grupo era composto por familiares do líder da organização, dentre filhos, sobrinhos e a própria mãe.

Sete Lagoas também foi alvo da operação, onde os suspeitos agiam no fornecimento de drogas e lavagem de dinheiro.

As apurações indicam que o líder da organização criminosa recrutava adolescentes, emitia ordens de distribuição de drogas e pagamento de fornecedores, e ainda mandava os jovens executarem desafetos, com o uso de extrema violência, inclusive com a utilização de armas de fogo.

O grupo ainda é suspeito de ter vínculos com uma facção criminosa do Rio de Janeiro.