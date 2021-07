Jornalista está grávida de quadrigêmeos em BH

--> --> --> -->

Casal Paula Meireles e Daniel Ottoni vão ter quatro filhos (foto: Reprodução/Instagram )

A jornalista Paula Meireles, moradora de Belo Horizonte, estáde quadrigêmeos. Ela contou a história no Instagram nesta semana, ao lado do marido Daniel Ottoni, também jornalista e publicitário.

Eles estão juntos há 15 anos e se casaram em 2015. "Dois anos e meio de tentativas de, uma FIV (fertilização in vitro), dois embriões transferidos e quatro bebês de uma vez só. Isso mesmo, de repente seremos seis", escreveu no Instagram.

Segundo o relato de Paula, ela fez o exame de beta-HCG para descobrir a quantidade de hormônio no sangue e se estava ou não grávida. Com o resultado de 496, a jornalista se animou com a ideia de estar grávida de gêmeos.

"Ela (a médica Camila Caires) disse que havia sim chance, mas não era certeza. Mas, dali em diante, já começamos a chamar de 'nenis'".

No primeiro ultrassom, a surpresa: não eram gêmeos, mas quadrigêmeos. "Depois de começar a absorver que eram três, lá vem mais uma surpresa: tinha um escondido no terceiro saco e eram quatro", relatou no Instagram.

De acordo com especialistas, a chance de ter uma gestação de quadrigêmeos é de uma em um milhão, a mesma probabilidade de ser atingido por um raio ou ganhar na loteria esportiva.