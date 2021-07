Homens são presos por roubar e matar vaca prenha em Betim, na Grande BH

Uma dupla foi presa na madrugada desta sexta-feira (23/7) suspeita de furtar uma vaca em uma fazenda no Bairro Marimbá, zona rural de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com os policiais militares, os homens – um de 22 anos e outro de 23 – mataram o animal após o furto.

“Estavamos realizando o patrulhamento preventivo quando a guarnição do Grupamento Especializado de Patrulhamento Ambiental (Gepam) viu dois veículos parados na via, num lugar ermo. Achamos suspeito e aguardamos. Quando eles vieram, foram abordados e confessaram que haviam realizado o furto de uma vaca e a mataram”, contou o policial militar, cabo Marcelo Gama.

O militar informou que os policiais encontraram o animal esquartejado a 200 metros da estrada por volta das 4h. De acordo com a, os homens usaram golpes de machado e faca contra o bicho.Em contato com o proprietário, ele contou que a vaca estavae lamentou a morte do animal. “Ele era muito humilde mesmo, estava numa tristeza”, relatou cabo Gama.