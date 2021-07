Gatos são assassinados em série em pequena cidade de Minas

Um dos gatos assassinados foi encontrado dentro de um saco próximo de uma lixeira (foto: Arquivo pessoal) Piracema, cidade de 6.398 habitantes, na Região Centro-Oeste de Minas, está apavorada com o extermínio de gatos que vem ocorrendo sistematicamente há pouco mais de uma semana. Desde 12 de julho, quando o primeiro houve o primeiro registro, cerca de 10 gatos já foram envenenados. A população de, cidade de 6.398 habitantes, na, está apavorada com o extermínio deque vem ocorrendo sistematicamente há pouco mais de uma semana. Desde 12 de julho, quando o primeiro houve o primeiro registro, cerca de 10 gatos já foram envenenados.





Ong Proteção Animal Piracema denuncia a matança dos animais (foto: Reprodução/Redes sociais)



Em apenas um dia, cinco gatos foram encontrados mortos sendo três dentro de um saco em uma lixeira na Rua Contorno com a Rua Beatriz Cristina, e um encontrado pela própria dona. Todos na Região Central da cidade. dosé denunciado nas redes sociais por diversos moradores, horrorizados, e pela Ong Proteção Animal Piracema.Os gatos assassinados vivem nas ruas, mas também há aqueles que têm donos e saem para passeios nas redondezas das casas.Em apenas um dia, cinco gatos foram encontrados mortos sendo três dentro de um saco em uma lixeira na Rua Contorno com a Rua Beatriz Cristina, e um encontrado pela própria dona. Todos na Região Central da cidade.





Mais um gato foi encontrado envenenado nesta terça-feira em Piracema (foto: Reprodução/Redes sociais) Mesmo com as denúncias, com o acionamento da polícia e com o envolvimento da prefeitura, mais um caso de envenenamento foi denunciado nesta terça-feira (20/7). A dona de um bichano contou, por meio das redes sociais, que encontrou o gato envenenado e que o animal era castrado e não saía para longe de casa.

A partir do momento que as denúncias começaram, outras foram aparecendo.



"Aqui no povoado da Gurita, na minha casa sumiram 2 gatas e dois gatos adultos em um espaço de tempo de 20 a 25 dias. Uma gata estava com duas semanas de parida e estamos amamentando os filhotes com mamadeira. Não encontramos os gatos mortos. Eles simplesmente desapareceram. Ou tem pessoas apanhando e soltando longe ou envenenando os animais. Estou investigando e se achar provas ou culpados, pode ter certeza que os levarei à Justiça", afirmou um morador na página do Facebook da Prefeitura de Piracema.



População de Piracema está revoltada com os assassinatos de animais (foto: Reprodução/Redes sociais)



Outra moradora relatou envenenamento de um cachorro. "Na porta da padaria tinha um cachorrinho. Semana passada, um carro parou, desceu uma mulher e colocou alguma coisa no chão para ele. Minha filha falou: 'Mãe está colocando veneno para o cachorrinho'. Eu falei: é comida, mas, no outro dia, o cachorrinho estava morto. Se eu soubesse que era veneno, tinha anotado a placa do carro. Covardia, viu", denunciou outra moradora.

Nota de repúdio



Após muitas reclamações e acionada pela população, a Prefeitura de Piracema emitiu nota de repúdio, lembrando que maus-tratos contra animais é crime.



A polícia foi acionada para investigar a matança de gatos em Piracema (foto: Arquivo pessoal) Após muitas reclamações e acionada pela população, a Prefeitura de Piracema emitiu nota de repúdio, lembrando que maus-tratos contra animais é crime."Conforme a Lei 9.605/1998 e a Lei Municipal 1.319/20, constitui crime 'Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir o mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena – detenção de 3 a um ano e multa. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre a morte do animal'", alertou a administração municipal na nota.





A orientação da prefeitura é para que as pessoas que souberem de informações que levem a quem está cometendo os crimes denunciem por meio dos telefones 190 – Polícia Militar, 181 – Polícia Civil, 127 - Ouvidoria do Ministério Público, ou pelo site do Ministério Público, neste link



Gatos mortos por envenenamento estão sendo encontrados em diversos pontos da cidade (foto: Ong Proteção Animal Piracema/Divulgação)



Na nota de repúdio, a Prefeitura de Piracema lembra que as denúncias podem ser anônimas. As denúncias também podem ser feitas pessoalmente na Comarca de Passa Tempo – Praça Bolivar de Andrade, 76.Na nota de repúdio, a Prefeitura de Piracema lembra que as denúncias podem ser anônimas.





A polícia está investigando o caso mas ainda não tem informações que possam ser divulgadas.