Assassinato de dançarino mineiro em Amsterdã comove amigos em Fabriciano

Marquin Denoitinho, dançarino mineiro que fazia sucesso em Amsterdã, em foto com o filho, em 2019 (foto: Reprodução/Facebook) O assassinato do dançarino mineiro Marcus Coelho, de 45 anos, em uma briga de trânsito em Amsterdã, Holanda, na madrugada de domingo (18/7), comoveu seus amigos em Coronel Fabriciano, cidade onde nasceu e morou durante muitos anos.

“Aqui em Fabriciano tá todo mundo arrasado”, disse Luiz Guilherme do Amaral Jr., servidor da prefeitura. Ele contou que viu "Denoitinho" crescer e testemunhou a luta do garoto pra vencer na vida.

“Eu conheci esse menino criança. O pai dele era conhecido como ‘Denoite’, era vendedor ambulante. E o ‘Denoitinho’, assim como o pai, sempre foi trabalhador. O sonho dele era vencer na vida”, contou Luiz Guilherme, que lembrou de um encontro recente que teve com o amigo.

“Ele me disse que estava muito bem em Amsterdã, trabalhando com dança, que tinha se casado e estava muito feliz com o casamento”, disse Luiz Guilherme.

Disse que os familiares de “Denoitinho” não moram mais em Fabriciano e seus pais já morreram. Mas muitos moradores se lembram no velho “Denoite”.

“O 'Denoite' era um trabalhador muito conhecido e respeitado na cidade, e vendia pão com carne em um carrinho pelas ruas da cidade”, disse, lembrando que o velho “Denoite” criou os filhos com dificuldade, mas deu educação exemplar a todos.