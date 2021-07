Comércio de Tiradentes investe em estrutura para suportar inverno rigoroso

Um dos principais restaurantes de Tiradentes, o Pacco & Bacco instalou vidros temperados na área externa (foto: Pacco & Bacco/Divulgação) rigoroso inverno de 2021 pode até ser 'ignorado ou odiado' por algumas pessoas, mas se torna o charme ideal para um determinado tipo de turistas. Em Tiradentes, no Campo das Vertentes, o frio congelante e os termômetros na casa dos 5ºC são tidos como atrativos para a cidade, que, anualmente, recebe dezenas de milhares de visitantes e tem vários pontos turísticos charmosos na região, como o centro histórico, a Igreja Matriz de Santo Antônio ou a Serra de São José.



confortáveis, por meio do aquecimento dos ambientes interno e externo. Desde então, vários estabelecimentos passaram por pequenas obras para que os visitantes possam suportar a queda das temperaturas.





“Quanto o inverno chega, instalamos ar-condicionado quente e frio nos ambientes. Nas áreas abertas temos aquecedores a gás. Instalamos portas internas de vidro temperado para que os clientes possam jantar com a bela vista da centenária Rua Direita, uma das mais famosas de Tiradentes. Assim, eles podem aproveitar a paisagem protegidos de uma corrente de ar frio”, explica Francisco Rodriguez, proprietário do restaurante Pacco & Bacco.





Inverno rigoroso fez com que empresários investissem em adaptações para acomodar turistas (foto: Arquivo pessoal) hóspedes recarreguem as energias dos passeios pela cidade e relaxem sem serem incomodados pelo frio e que possam aproveitar a cultura e gastronomia local com conforto. Segundo a empresária Mirian Saraiva, proprietária da Hospedaria da Villa, a maior preocupação é para que osrecarreguem as energias dos passeios pela cidade e relaxem sem serem incomodados pelo frio e que possam aproveitar a cultura e gastronomia local com conforto.





“Temos unidades com lareira, que são uma opção romântica e aconchegante no período do inverno, onde o hóspede pode tomar uma deliciosa taça de vinho e relaxar ao crepidar da lenha e do calor que ela traz”, afirma a empresária.





Já Sérgio Valadão, proprietário da Pousada Trem do Imperador, diz que os turistas se sentem mais satisfeitos quando se hospedam no inverno. “O inverno em Tiradentes torna a cidade mais aconchegante e com certeza é nossa temporada mais cobiçada pelos turistas. A hospedagem na Pousada Trem do Imperador fica mais confortável com os aquecimentos nos ambientes, nas camas e nas toalhas também. Com todos estes mimos, regados a um bom vinho nos pergolados com aquecedor, proporcionando aos hóspedes aconchegantes ambientes. Recebemos bons retornos de nossos hóspedes, pois, temos muitos que hoje são nossos amigos de recebermos convites para aniversários e casamentos”, conta o dirigente.

Comércio se aquece

A queda nas temperaturas em 2021 ajudou a aquecer outro mercado no município de 7 mil habitantes: o de comércio de lareiras. Proprietário de uma loja no ramo, Fábio Dias explica que as vendas crescem, inclusive, por recomendações.



“Durante os anos, investimos bastante na qualidade de nossos produtos oferecidos durante o inverno. Dessa forma conseguimos um marketing de boca a boca muito bom. Então acaba que quando chega nessa época do ano nós temos uma demanda muito grande por conta das indicações. Então, usamos da estratégia de entregar um produto de qualidade para sermos uma referência na venda de lareiras ecológicas”, explica.