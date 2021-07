Incêndio em lote atinge casa no Bairro Salgado Filho, em BH; veja vídeo

Bombeiros tentam controlar o incêndio em uma casa no Bairro Salgado Filho (foto: Manuel MARÇAL/Divulgação)

Umem umacabou atingindo umano, Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (19/7). Segundo o morador, alguém colocouem um lote que fica atrás da casa dele. Com o vento forte, as chamas subiram, se alastraram e atingiram o imóvel. O Corpo de Bombeiros já está no local para tentar controlar as chamas.





“Eles colocaram fogo em um lote, ele subiu queimando e entrou dentro de casa”, explicou Manoel Fialho Garcia Neto, dono do imóvel.

Veja o vídeo:





Segundo ele, existe material de construção dentro da casa que pode ser atingido pelas chamas. Ele e um irmão conseguiram sair do local, sem ferimentos.





“Não deveria ter acontecido isso não. A gente custa a adquirir as coisas. Em tempo de seca, pôr fogo assim”, lamenta.





Para Manoel, os prejuízos devem ser grandes. “Deve ter queimado até a laje da minha casa.”





O Corpo de Bombeiros informa que militares ainda estão no local para controlar o incêndio.

* Estagiária sob supervisão