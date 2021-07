PM dispersa pagode com 300 pessoas em Betim, na Grande BH

Bar no Bairro Icaivera, em Betim, reuniu 300 pessoas em pagode na noite desses domingo (18/7) (foto: GOOGLE MAPS) pagode com aproximadamente 300 pessoas deu trabalho à Polícia Militar (PM), na noite desse domingo (18/7) em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento ocorria no Bar du Zé, situado no Bairro Icaivera. Umcom aproximadamente 300 pessoas deu trabalho à Polícia Militar (PM), na noite desse domingo (18/7) em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento ocorria no Bar du Zé, situado no Bairro Icaivera.









A primeira vez foi por volta de 18h15. Os agentes solicitaram ao proprietário que diminuísse o volume do som e adotasse os protocolos sanitários fixados pelo município, como distanciamento entre as mesas e redução do volume de pessoas no ambiente, já que a clientela transbordava para a rua.





Pouco mais de duas horas depois, a PM recebeu uma nova reclamação. Os militares então retornaram ao pagode e reforçaram as orientações dadas mais cedo.





Tão logo a viatura saiu do local, a polícia registrou uma terceira denúncia. Voltando ao bar, os agentes encontraram um público ainda maior, que já tomava toda a via pública, com a maioria dos clientes sem máscara. A guarnição então solicitou a retirada de todos os participantes. Revoltados, alguns teriam atirado garrafas contra o guarnição, que revidou com balas de borracha.





O proprietário do bar recebeu voz de prisão e orientado à comparecer à delegacia de plantão de Betim.