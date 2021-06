Casamento de médicos mineiros provoca aglomeração em Arraial D'Ajuda

Imagens mostram aglomeração em casamento de médicos da PBH (foto: Reprodução/redes sociais)

O casamento de um casal de, funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), provocou umade cerca de 350 pessoas em Arraial D'Ajuda, na Bahia, no último sábado (5/6). As imagens divulgadas nas redes sociais mostraram que medidas contra a COVID-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social, não estavam sendo cumpridos.

Ana Luísa Drumond é pediatra e Marcel de Faria é ortopedista. Ambos trabalham no Hospital Odilon Behrens e excluíram os seus perfis das redes sociais após a repercussão do caso.



A PBH foi notificada sobre a realização do evento e afirmou, por meio de nota, que a Secretaria Municipal de Saúde vai investigar toda a situação e que pretende "tomar as medidas necessárias". A PBH também reforçou que busca alertar e sensibilizar a população em relação a importância das medidas preventivas contra o coronavírus.

Já o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG) informou que já está apurando asdos médicos, e que recomenda o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização constante das mãos.

A realização do evento também vai contra as orientações do governo do estado da Bahia, que prorrogou, desde 31/5, as restrições de locomoção da população de todo o estado das 21h às 5h até o dia de hoje (8/6). Além disso, ficou proibida a venda de bebidas alcoólicas em quaisquer estabelecimentos, incluindo entrega em domicílio (delivery) das 18h da última sexta-feira (4/6) até às 5h de ontem (7/6).

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria