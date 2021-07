Vacina acaba e Valadares suspende aplicação de 1ª dose contra COVID

Gabriella Gross fez até camiseta para dizer que é mãe e lactante: ela tomou a vacina da xepa desta sexta-feira (foto: Flávio Simínio/Divulgação) COVID-19, nesta sexta-feira (16/7), faltou pouco para Gabriella Gonçalves Gross, 30 anos, ver seus sonhos desfeitos. No dia em que a Prefeitura de Governador suspendeu a aplicação de primeiras doses da vacina contra a, nesta sexta-feira (16/7), faltou pouco para Gabriella Gonçalves Gross, 30 anos, ver seusdesfeitos.

Ela pensou em ir à tarde ao posto de saúde do São Pedro, o bairro onde mora, mas resolveu ir pela manhã. Na fila da vacina, bem-vestida e com a ansiedade nas alturas, resolveu se distrair olhando as redes sociais e entrou em pânico quando leu o aviso no Instagram da Prefeitura.

"A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que, assim como em outras cidades de Minas, Valadares acaba com o estoque de vacina para aplicação de primeiras doses contra a COVID-19. Em algumas unidades acabaram os imunizantes e a vacinação foi suspensa. A quantidade que ainda resta, distribuída entre as unidades, pode acabar a qualquer momento".

'Misericórdia'

Foi o bastante para ela retrucar nos "stories" de sua conta no Instagram: "Misericórdia, espera que eu tô na fila". As agentes de saúde não viram a mensagem de Gabriella, mas uma das atendentes chegou e entregou a ela uma senha. Além da recebida, só havia mais três senhas: eram as três últimas do lote de 37 vacinas disponíveis para esta sexta-feira (16/7).

Deu certo. Gabriella se vacinou e comemorou. "Graças a Deus! Foi coisa de Deus, mesmo, porque eu peguei o final da xepa", disse. Ela, que havia comprado a briga pelo direito das lactantes serem integradas aos grupos prioritários, saiu feliz com a antecipação da vacina por idade, em Valadares.

Mas disse que a luta pelo direito das lactantes continua.

Vacinação suspensa no sábado



No fim da tarde de sexta-feira, a SMS de Valadares divulgou No fim da tarde de sexta-feira, a SMS de Valadares divulgou outro comunicado para informar a suspensão da vacinação contra a COVID-19 que seria feita neste sábado (17/7). O motivo: falta de doses para as pessoas que iriam tomar a primeira dose.

E informou que "a Superintendência Regional de Saúde sinalizou que receberá novas doses neste fim de semana e distribuirá ao município na próxima semana, quando será feita nova programação para dar continuidade a imunização".

Segundo a SMS, assim que as novas doses foram entregues, a vacinação será retomada. "A Prefeitura tem pressa em vacinar a população, mas essa agilidade depende da chegada dos imunizantes. Por enquanto, na próxima segunda-feira (19/7), a vacinação será retomada apenas para as pessoas que vão tomar a segunda dose".