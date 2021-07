No Dia da Cobra, Funed quer mostrar que elas não são esses monstros

Funed quer desmistificar as cobras no dia dedicado a elas (foto: Rafael Batista / Funed) Funed) vai celebrar a data com uma transmissão ao vivo em seu



O objetivo do evento é apresentar uma abordagem diferente sobre as serpentes e sua história na humanidade, principalmente seus diferentes símbolos em cada cultura. Nesta sexta-feira (16/7) é comemorado o Dia Mundial da Cobra e a Fundação Ezequiel Dias () vai celebrar a data com uma transmissão ao vivo em seu canal do YouTube , às 18h, com a participação de três convidados especialistas no tema.O objetivo do evento é apresentar uma abordagem diferente sobre ase sua história na humanidade, principalmente seus diferentes símbolos em cada cultura.

"A cobra está muito associada ao mal, à morte, ao medo. Com essa divulgação de conteúdo sobre os animais, tentamos tirar um pouco desse estigma que as serpentes têm, mostrar o significado do bicho no ambiente. Nossa ideia dessa vez foi trazer uma abordagem mais simbólica, a ideia é realmente fugir das questões técnicas que estamos acostumados, enquanto profissionais da saúde, e levar uma conversa mais leve para a sociedade", explica.

"Eu, como bióloga, percebo que tem um buraco nas informações, porque sempre trabalhamos de uma maneira mais técnica, associada à acidentes, características morfológicas de cada grupo. Mas hoje resolvemos trazer uma coisa mais simbólica, artística e cultural", disse Giselle.

Cada especialista terá cerca de 40 minutos para apresentar e responder as dúvidas dos participantes, que poderão mandar as perguntas no chat da live. Veja quem são os convidados para o bate-papo:

Giuseppe Puorto - biólogo e pesquisador científico do Instituto Butantan e especialista em serpentes.





Wallace Gomes - artista plástico e egiptólogo (especialista em estudos sobre o Antigo Egito).





Rejane Maria Lira da Silva - bióloga e coordenadora do Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia.

De acordo com Giselle, o conteúdo de cada conversa será uma surpresa para os participantes, que poderão descobrir diversas curiosidades sobre as cobras, além de saber como são vistas em outras culturas.

"O Giuseppe vai falar um pouco sobre os trabalhos de campo que ele está fazendo, principalmente do Norte do país, e o significado das cobras nas regiões. A Rejane fará um passeio pelo Nordeste, trazendo símbolos mais populares na região, além de falar sobre a relação das serpentes com a África e Austrália, locais em que já esteve. Já o Wallace vai falar sobre as cobras no Egito, seus diversos símbolos, nomes científicos que foram inspirados na mitologia egípcia e abordar os aspectos cotidianos e sagrados", explica a mediadora.

A live batizada de "Ah! Agora a Cobra vai falar!", vai ao ar nesta sexta-feira (16/7), às 18h, no canal do YouTube da Funed

