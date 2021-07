BH tem previsão de clima ameno no fim de semana; confira

Manhã de sexta-feira (16/7) em Belo Horizonte. Na foto, ipê na Praça da Estação, Centro da capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) temperaturas devem continuar estáveis em Belo Horizonte neste fim de semana, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já na semana que vem, há expectativa de uma nova queda de temperatura. Asdevem continuar estáveis emneste fim de semana, segundo ado tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já na semana que vem, há expectativa de uma novade temperatura.









A capital mineira continua com a umidade relativa do ar na casa dos 30%. Vale lembrar que, nesta semana, a Defesa Civil de BH fez um alerta para a baixa umidade do ar, com índices até inferiores a 30%, até o fim da tarde da próxima terça (20/7).





O clima também é seco no Triângulo Mineiro, onde a umidade pode chegar a 20% em alguns municípios. Nas regiões da Zona da Mata e vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha há aumento da nebulosidade. Não há previsão de chuva para Minas Gerais.





A menor temperatura no estado hoje foi 5,3°C e a máxima prevista é de 33°C no Norte de Minas. No fim de semana, a máxima pode subir para 34°C.





A partir de terça-feira (20/7), segundo Azevedo, uma nova massa de ar frio vindo do Sul do Brasil chega a Minas, trazendo frio novamente, principalmente no Sul do estado. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima deve variar entre 10°C e 11°C e a máxima ficará em torno dos 24°C.