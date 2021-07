Homem esfaqueia tio e irmão e acaba preso

PM prendeu jovem que esfaqueou o tio e o irmão (foto: Polícia Militar/Divulgação) jovem de 29 anos foi preso após esfaquear o irmão e o tio na última quarta-feira (14/7) em João Monlevade, na Regiaõ Central de Minas. Segundo testemunhas, ele teria se revoltado com uma briga entre a mãe e o tio e ameaçou todos de morte. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital em estado grave. Umde 29 anos foi preso apóso irmão e o tio na última quarta-feira (14/7) em, na Regiaõ Central de Minas. Segundo testemunhas, ele teria se revoltado com umaentre a mãe e o tio e ameaçou todos de. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital em estado grave.

Chegando ao local, os militares encontraram um homem de 56 anos com um corte na cervical, que informou que o sobrinho foi o autor do atentado. Ele também avisou aos militares que um outro sobrinho também havia sido atingido. A Polícia Militar atendeu a um chamado por volta das 19h na Avenida Rodrigues Alves, Bairro República, dando conta de que um indivíduo teria atingido familiares com golpes de faca.Chegando ao local, os militares encontraram um homem de 56 anos com um corte na cervical, que informou que o sobrinho foi o autor do atentado. Ele também avisou aos militares que um outro sobrinho também havia sido atingido.

A vítima de 56 anos disse que o fato ocorreu quando ele estava conversando com a mãe do jovem, sua irmã, na cozinha da casa e que, de repente, o sobrinho de 29 anos apareceu e disse que ele não poderia falar com a mãe dele daquele jeito. Ainda segundo a vítima, o jovem ameaçou ir ao Bairro São João, arrumar um revólver e matar todos.

A vítima afirmou ao militares que tentou se impor, dizendo ao sobrinho que ele não poderia lhe ameaçar daquela forma. Ambos começaram a se agredir. O irmão mais novo, um rapaz de 25 anos, tentou separar a “briga”.



Entretanto, o agressor pegou um facão e começou a ameaçar todos. O irmão tentou tomar a faca dele mas acabou sendo atingido quatro vezes.

O jovem de 29 anos voltou para dentro da residência e atingiu o tio com uma faca na coluna cervical.

Os militares foram rastrear o jovem e testemunhas disseram terem visto o rapaz retornando para a residência. Ao chegarem no local, os policiais prenderam o jovem, que confessou o crime.



Indagado sobre a faca utilizada, ele disse que não sabia. Questionado sobre a motivação do atentado contra tio e irmão, ele respondeu dizendo que não se lembrava.

O jovem foi preso e encaminhado à Delegacia.







