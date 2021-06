Assaltante foi levado à Ceflan 4 na noite passada (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um homem de 24 anos foi detido na noite dessa terça-feira (22/6) após assaltar uma padaria e esfaquear um dos funcionários em Belo Horizonte.



A vítima tem 19 anos e foi atacada em uma estação do Move após perseguir o criminoso. Ele foi levado ao Hospital Risoleta Neves, onde ficou internado em observação.









O criminoso entrou na padaria de mochila e, ao se aproximar do caixa do proprietário, tirou um facão da bolsa e anunciou o assalto, exigindo dinheiro e ameaçando o homem de morte.



Ele recolheu uma quantia, saiu e, segundo a outra funcionária, chegou a voltar exigindo mais. O comerciante disse que não tinha, mas o criminoso enfiou a mão no caixa e recolheu moedas, desta vez fugindo em direção à Avenida Pedro I.





Um dos funcionários resolveu tentar seguir o criminoso para informar a localização dele à polícia. Ele acabou alcançando o homem na Estação do Move Lagoa do Nado, na Pedro I. A vítima entrou na estação após o assaltante e pediu ajuda ao segurança, explicando o que havia acontecido.





Nesse momento, conforme o vigilante, o criminoso foi para cima do rapaz com o facão e o feriu. Passageiros que aguardavam para embarcar tentaram conter o assaltante, sem sucesso.





Policiais militares que passavam pela avenida notaram uma movimentação atípica dentro da estação de transferência e se aproximaram, vendo quando o homem saiu de lá com um facão. Ele foi abordado e as testemunhas contaram que ele havia esfaqueado o rapaz. Os policiais militares deram voz de prisão ao homem. Ao revistá-lo, eles encontraram R$ 131 roubados da padaria na mochila dele.





Com uma perfuração do lado esquerdo do peito e cortes na mão esquerda, o funcionário da pandaria foi levado ao Hospital Risoleta Neves. Segundo a Polícia Militar (PM), mesmo ferido, ele conseguiu relatar o que aconteceu. O jovem recebeu atendimento médico e ficou no hospital.





Com ferimentos na testa e na nuca, o criminoso passou pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e de lá foi levado à Central de Flagrantes 4 da Polícia Civil (Ceflan 4).



Ainda segundo a PM, o dono da padaria disse que o local tem câmeras de segurança que podem ter registrado a ação. A perícia da Polícia Civil deu início às apurações.