Policial mata homem que ameaçava esfaquear mulher

Policial que atirou no homem foi recolhido ao 11º BPM, em Manhuaçu (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem que ameaçava assassinar a ex-companheira, em Cabeceira de Santana, na Zona da Mata, foi morto por um tiro dado por um policial no instante em que tentava dar um golpe na mulher, usando um canivete. Minutos antes, ele gritara que iria matar a ex-companheira e se suicidaria em seguida.



Segundo os policiais militares que atenderam à pcprrência, o homem não aceitava o fim do. Ao chegarem ao local, os oficiais pediram ao homem que colaborasse e que não fizesse mal à mulher.

O homem, no entanto, se recusava a colaborar. No instante em que o agressor, que tinha a vítima dominada em seus braços, fez um gesto de que iria golpeá-la com o canivete, um dos militares efetuou o disparo de revólver.



O tiro atingiu o homem no peito. Nesse instante, ele soltou a vítima, que correu para o lado dos policiais.

O serviço de socorro de saúde compareceu ao local e constatou que o homem já estava morto.





Violência doméstica

A vítima de violência doméstica e seus familiares contaram aos policiais que o homem era violento e mantinha a mulher emna cidade de São José do Mantimento, no Sul de Minas, onde residiam.

A mulher estava fugindo e procurou abrigo na casa de parentes, mas acabou descoberta.



Ela lamentou o fato de nunca ter registrado queixa contra o ex-companheiro.



Uma ocorrência da PM de São José do Mantimento registrou, há alguns meses, que o homem teria tentado suicídio, por motivos de ciúmes, segundo o BO.

O militar foi encaminhado para a sede do 11° Batalhão que fará um inquérito sobe o fato. Enquanto durarem as investigações, ele ficará afastado do serviço de rua.