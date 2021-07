Crianças de 4 e 5 anos já podem voltar às escolas em Unaí

Retorno gradual das atividades escolares em Unaí depende de aprovação da prefeitura (foto: Pixabay)

As aulas presenciais em Unaí, no Noroeste de Minas, já podem ser retomadas para crianças com 4 e 5 anos, que estão na educação infantil. No entanto, a autorização para que as unidades de ensino, públicas e particulares, reabram as portas depende da entrega de um plano sanitário contra a COVID-19.

De acordo com a determinação do Comitê Operacional de Emergência em Saúde (COES), a volta às aulas para essa faixa etária foi decidida em consenso com educadores e psicólogos.



"Crianças de 4 e 5 anos completos já têm condição de compreender e cumprir as medidas sanitárias, como usar máscaras e aceitar a frequente higienização das mãos com álcool em gel", explica a presidente do COES, Tatiane Rocha.

O retorno, porém, não é obrigatório. Os pais e responsáveis podem decidir se levam as crianças ou não. Aqueles que decidirem pela volta devem assinar uma Declaração de Opção ao Retorno da Atividade, entregue pelas instituições, em que entendem que as crianças podem adoecer.

As instituições que quiserem retornar as atividades presenciais devem enviar um Plano de Contingência contra COVID-19 para avaliação, com todas as medidas que adotou e pretende adotar para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Algumas medidas devem ser adotadas por todas as unidades por padrão, como:

distância entre carteiras de 4 metros, com marcações no chão;

ter entradas separadas para alunos e professores, e, se possível, escalonar os horários para que não haja aglomerações;

higienizar espaços comuns, como sanitários e pátios, a cada três horas;

evitar trocas de salas pelos alunos.

Caso o estabelecimento se comprometa a cumprir as medidas, mas seja flagrado cometendo alguma irregularidade, deverá pagar multa que pode chegar a R$ 19.700.

A previsão da prefeitura é que as aulas na rede municipal sejam retomadas em 9 de agosto, quando também devem ser permitidos novos grupos de alunos nas demais instituições.

Já a rede estadual está autorizada desde segunda-feira (12/7) a voltar às aulas presenciais.