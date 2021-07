Obras da Catedral Cristo Rei entram em nova fase

Operários preparam estrutura para início da etapa de concretagem, em contagem regressiva para realização de missa inaugural (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







Contagem regressiva para realização da missa inaugural da Tenda da Paz, a nave da Catedral Cristo Rei da Arquidiocese de Belo Horizonte, exatamente no local concebido pelo arquiteto e autor do projeto, Oscar Niemeyer (1907-2012), e o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo. Na manhã desta terça-feira, será realizada a concretagem no espaço, primeira de 15 etapas que deverão ser concluídas até abril, quando se encerram as comemorações do jubileu do centenário da Arquidiocese de BH. “Ao fim do trabalho, em nove meses, teremos 50% das obras estruturais concluídas. A primeira concretagem será a do coro, espaço de tradição nas igrejas católicas”, informa o diretor de Infraestrutura da instituição católica, engenheiro Rômulo Albertini Rigueira.

Segundo Rômulo Albertini, a concretagem da nave representa um momento muito importante na edificação do templo. Afinal, sobre esta área de 44 mil metros quadrados ficarão os dois pórticos com altura de 100 metros cada um. O espaço fica sobre o auditório onde há celebrações eucarísticas e outras cerimônias.

Atualmente, trabalham na obra 100 funcionários contratados diretamente pela arquidiocese. “A partir de abril, quem vier aqui poderá ter uma visão, do alto, de toda a estrutura”, informa Rômulo Albertini. Vale a pena ressaltar que, neste cenário, podem ser contempladas as famosas “curvas” de Niemeyer, marca registrada do arquiteto carioca e autor de outros projetos em BH, a exemplo do Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio da Humanidade. A concepção do projeto foi apresentada em 2006 por Niemeyer a dom Walmor, hoje presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).





Iniciativas



Em construção no Vetor Norte da capital, a Cristo Rei se tornou oficialmente a igreja-catedral da Arquidiocese de BH em 11 de fevereiro, na abertura do Ano Jubilar Centenário da instituição. Com o avanço nos trabalhos de edificação, o espaço já se encontra a serviço de iniciativas dedicadas à evangelização e ao cuidado com os pobres. Entre as ações solidárias, o programa “Dai-lhes vós mesmos de comer”, que prepara refeições para centenas de pessoas que moram em vilas e favelas.

Em entrevista ao EM, dom Walmor mantém acesa a chama da esperança e da confiança nas doações dos fiéis: “Até abril, vamos comemorar os 100 anos da arquidiocese, com obras adiantadas. Então, acreditamos, será possível concretizar o sonho do primeiro arcebispo de BH, dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967). As obras são motivo de alegria e gratidão. Alegria por vencermos várias etapas, os trabalhos evoluem sem parar, com a graça de Deus. Agradecimento porque muitas pessoas estão nos ajudando. É com a força da solidariedade que a catedral vem sendo edificada.”

Andando pela área, há surpresas, mas nada se compara a ver as célebres curvas concebidas pelo arquiteto carioca. Admirador de Niemeyer, o engenheiro Antonio Márcio confessa a emoção de pôr em prática o projeto concebido pelo mestre, embora com desafios.





Fé e cultura

Iniciada em 2013 – dois anos depois de instalada uma cruz de 20 metros de altura, que pode ser vista da Avenida Cristiano Machado –, a construção da Catedral Cristo Rei segue o projeto no compasso das ajudas voluntárias. Na estrutura sob a Praça das Famílias, em formato ovalado, haverá uma série de setores de evangelização e prestação de serviços, como a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, o auditório com 800 lugares, cinco museus, escola de música e especializada na arte dos mosaicos, entre outros.

A evangelização, por sinal, começou em 2015, no canteiro de obras, ao ser erguida a Tenda Cristo Rei, aberta diariamente e com programação que inclui missas, orações do terço e atendimento de confissões. Futuramente, o espaço poderá ser usado como hospedagem para o clero.

A atual fase de trabalhos na Catedral Cristo Rei, é fundamental, pois cria “a base” para a construção da cúpula e dos pórticos brancos, com 100 metros de altura, que, conforme o projeto de Niemeyer, se assemelham à vela de um barco, asas ou, dependendo da interpretação de cada um, dedos se tocando. Outro destaque será o piso da Praça das Famílias, com seu formato ovalado, que ficará dois metros acima do nível da Avenida Cristiano Machado.

Tempo de construção





» A Catedral Cristo Rei terá capacidade para 5 mil pessoas sentadas na parte interna. Em grandes eventos, poderá receber até 20 mil.





» Serão 44 mil metros quadrados de área construída, considerando-se o templo, três andares abaixo da praça e estacionamento.





» O monumento terá dois pórticos com 100 metros de altura, campanário com 40 metros e sete sinos, além de uma cruz de 20 metros, tudo na cor branca.





» Os investimentos estimados são da ordem de R$ 170 milhões.













História





1922

Dom Antônio dos Santos Cabral, o dom Cabral (1884-1967), primeiro arcebispo de Belo Horizonte, chega à capital e assume a nova diocese – a Arquidiocese de BH foi instituída em 1921. Entre as muitas tarefas, estava o desafio de construir a Catedral Cristo Rei, mas as dificuldades da época e uma enfermidade que acometeu o religioso adiaram por décadas o sonho





2004

Ao chegar e assumir a Arquidiocese de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo começa a ouvir indagações sobre a construção da Catedral Cristo Rei





2005

Dom Walmor vai ao Rio de Janeiro e se encontra com o arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) para solicitar uma concepção arquitetônica para a catedral. Depois de um período de reflexão, fica decidido que o templo será construído na Região Norte de BH





2006

Niemeyer apresenta a concepção arquitetônica do templo





2010

Depois de um período de planejamento, a Arquidiocese de BH e o escritório de Oscar Niemeyer assinam o contrato referente aos projetos do conjunto arquitetônico da Catedral Cristo Rei





2011

Em 20 de novembro, o terreno recebe a cruz da Catedral Cristo Rei, de 20 metros de altura. Com a participação de milhares de fiéis, dom Walmor abençoa a pedra fundamental proveniente do Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, localizado em Caeté, na Grande BH