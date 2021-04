Missa da Unidade é celebrada, sem fiéis, na Catedral Cristo Rei

Missa é presidida pelo arcebispo Metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo (foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)

As cerimônias da semana santa trazem uma novidade, na manhã desta quinta-feira (1), a Belo Horizonte. Pela primeira vez em mais de quatro décadas, a tradicional Missa da Unidade, anteriormente no Ginásio do Mineirinho, na Pampulha, é celebrada na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital.



Em nota, a Arquidiocese de BH informa que devido ao agravamento da pandemia, com a sobrecarga no sistema de saúde, e acolhendo a determinação do poder público municipal, os fiéis devem acompanhar a celebração de suas casas, a partir da TV Horizonte (canal 30 em sinal aberto), Rádio América (AM 750) e redes sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte.





Na quinta-feira santa, os cristãos católicos lembram a instituição do sacramento da eucaristia, na última ceia vivida por Jesus com seus discípulos, e celebram a unidade do povo de Deus ao redor desse sacramento.



Durante a Missa da Unidade, dom Walmor preside a bênção dos santos óleos, usados pelas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte na celebração dos sacramentos: batismo, crisma e unção dos enfermos. Os santos óleos serão posteriormente partilhados com as paróquias.





Tradicional Missa da Unidade é celebrada na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana (foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)

NOVO TEMPO Desde 1979, a Missa da Unidade é celebrada no Ginásio do Mineirinho, reunindo mais de 15 mil fiéis, que representam as aproximadamente 1,5 mil comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte.



Em construção no Vetor Norte de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei de tornou oficialmente a igreja-catedral da Arquidiocese de Belo Horizonte em 11 de fevereiro, na abertura do Ano Jubilar Centenário da Arquidiocese. Com o avanço nos trabalhos de edificação, a infraestrutura da Catedral Cristo Rei já está a serviço de iniciativas dedicadas à evangelização e ao cuidado com os pobres.



O programa “Dai-lhes vós mesmos de comer”, que prepara refeições para centenas de pessoas que moram em vilas e favelas, está entre essas ações. E com o auxílio da tecnologia, as celebrações da Catedral chegam aos lares a partir de TVs, rádios e redes sociais de inspiração católica.