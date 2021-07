Polícia prende homem que transportava 250 mil maços de cigarros do Paraguai

Os cigarros foram encontrados em meio a caixas plásticas de transporte de verduras, que tentavam esconder as embalagens (foto: Divulgação/PRF) Uberlândia. Ele vinha do estado de São Paulo e entregaria os cigarros na cidade do Triângulo Mineiro. O produto está avaliado em R$ 1,2 milhão.

A abordagem aconteceu no entroncamento das rodovias MGC-497 e BR-365, depois de uma denúncia feita à Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que um caminhão transportava os cigarros ilegais.



Um caminhão baú, então, foi revistado pelos policiais depois de uma conversa com o condutor, de 45 anos. De acordo com a PRF, ele não soube explicar o motivo de sua viagem e apresentou nervosismo.



Os cigarros foram encontrados em meio a caixas plásticas de transporte de verduras, que tentavam esconder as embalagens da verdadeira carga. Eram 250 caixas com 50 pacotes com 20 maços cada uma.



O produto vinha do Paraguai e o motorista explicou que receberia R$ 5 mil para levar tudo até Uberlândia.



Com a confissão, a PRF prendeu o homem e tanto ele quanto a carga apreendida foram levados para a Polícia Federal no município.



A polícia ainda acredita que esta não tenha sido a primeira vez que o suspeito fez esse tipo de viagem.