Ipsemg divulga vagas para profissionais da área de saúde em BH

Vagas abertas para profissionais de saúde no Hospital Governador Israel Pinheiro e no Centro de Especialidades Médicas, em Belo Horizonte (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 01/07/2019)

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais () está com novosabertos para credenciamento deda. Asterminam na próxima sexta-feira (16/7).





As vagas de credenciamento são para assistentes sociais e médicos especialistas em radiologia e diagnóstico, hematologia, hematologia pediátrica e neonatologia. Esses profissionais devem atender no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM), ambos em Belo Horizonte.





As remunerações são a partir de R$ 3.000 para assistente social e de R$ 11.180 para médicos e variam de acordo com a apuração da produção e dos serviços prestados.





A documentação deve ser entregue no departamento pessoal do HGIP, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Alameda Ezequiel Dias, 225, Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital.





Para acessar os editais, clique aqui . Outras informações sobre os editais: (31) 3237-2214 / 2393 / 2537.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.