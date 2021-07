Incêndio atinge fábrica da Itambé em Sete Lagoas

Brigadistas da própria empresa iniciaram os primeiros socorros e evitaram que fogo se espalhasse (foto: CBMG/Divulgação)

Um incêndio atingiu parte da fábrica da Itambé, localizado na Chácara do Paiva, em Sete Lagoas, na Região Central do estado, na manhã desta segunda-feira (12/7). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou numa das torres de resfriamento da empresa de laticínios.

Os primeiros chamados ocorreram por volta das 11h50. Moradores avistaram a enorme quantidade de fumaça e acionaram a corporação. Foram mobilizadas duas equipes dos bombeiros para prestar socorro no local.





Quando as viaturas chegaram à área do incêndio, os brigadistas da empresa já estavam atuando para que evitar que as chamas se propagassem outras áreas da firma. O fogo chegou até os tanques de resfriamento de leite.

Segundo a corporação, não houve vítimas. O serviço foi encerrado por volta das 13h. A segurança foi reforçada no local.

Fábrica foi inaugurada em meados dos anos 1950 (foto: Itambé/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros não soube explicar as causas do incêndio.





Inaugurada no começo dos 1950, a fábrica em Sete Lagoas emprega mais de 3 mil funcionários diariamente e é a maior da cooperativa em produção de leite em pó.