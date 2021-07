PRF apreende mais de 350 kg de maconha em carro e prende motorista

A Polícia Rodoviária Federal de Uberaba apreendeu 359 kg de maconha, divididos em 360 tabletes, que estavam no interior e no porta malas de carro que havia saído de Uberlândia

Mais uma grande apreensão deem Minas Gerais foi registrada nesta sexta-feira (9/7). Em dois dias nas rodovias do estado foram apreendidas mais de 1,5 tonelada de drogas (maconha e cocaína), sendo que nas três ocorrências os suspeitos de transportarem os grandes carregamentos foram presos.Nessa quinta-feira (8/7), foram feitas apreensões de cocaína em Frutal , no Triângulo Mineiro, e em Patos de Minas, no Alto Paranaíba Em, na manhã desta sexta-feira, por volta das 9h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 359kg de maconha, divididos em 360 tabletes (veja vídeo abaixo), que estavam no interior e no porta malas de um Voyage, com placa de Três Lagoas (MS), roubado em 19 de março, na cidade de Chapecó (SC).