Uberlândia amplia vacinação e abre cadastro para pessoas de 35 a 39 anos

Município informou que vacinação do novo público será iniciada quando receber novas doses (foto: Divulgação/PMU/p10Luz) Uberlândia abre cadastro para vacinação de pessoas com idades entre 35 e 39 anos contra a COVID-19. Segundo a prefeitura, com a estimativa de alcançar o público geral até 42 anos na próxima semana, foi possível já adiantar o trabalho para ampliar os cadastramentos.

A confirmação do agendamento é feita por mensagem de texto no celular (SMS), via e-mail para quem optou por preencher o campo no momento do cadastro e também pode ser conferida no Portal da Prefeitura. Devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam a confirmação do agendamento.

Com uma estrutura ampla e vários profissionais envolvidos para garantir um bom andamento da vacinação contra a Covid-19 no município, a Prefeitura de Uberlândia tem ampliado e levado a imunização para várias pessoas integrantes dos grupos contemplados pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação para recebimento da primeira dose.

Atualmente, estão sendo convocados profissionais da educação infantil, fundamental, médio e superior, profissionais de saúde, gestantes, puérperas e lactantes, pessoas com comorbidades e deficiência, trabalhadores dos transportes coletivos urbanos e de longo curso e ferroviário, público em geral com 46 anos e faltosos que fizeram o recadastramento para vacina.

O último balanço informado pelo programa de Imunização de Uberlândia avançou, informa que foram aplicadas 5.317 doses na quinta-feira (8/7), nos postos da Arena Sabiazinho e ginásios do UTC.

Até agora foram aplicadas 367.425 unidades de imunizantes na cidade, entre primeiras e segundas ou doses únicas.