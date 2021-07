Pouso Alegre amplia vacinação para pessoas entre 45 e 47 anos

Pouso Alegre vacina pessoas entre 45 e 47 anos nesta sexta (9/7) e sábado (10/7) (foto: Terra do Mandu/Reprodução)

Pessoas com idades entre 45 e 47 anos serão vacinadas contra a COVID-19 ainda nessa semana em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Após receber mais de 6 mil doses de vacinas, a prefeitura informou que esse novo público será imunizado nesta sexta-feira (9/7) e sábado (10/7), de acordo com a faixa etária.



Na quinta-feira (8/7), o município retirou uma nova remessa de vacinas contra a COVID-19 na Superintendência Regional de Saúde - o que permitiu ampliar a faixa etária a ser imunizada. Pouso Alegre recebeu 1.668 da Pfizer, 1.740 da AstraZeneca e 2.867 da Janssen, conforme planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Pessoas de 47 anos serão vacinadas nesta sexta-feira (9/7), das 13h às 19h, nos seguintes postos de saúde: Cidade Jardim, São João (Sebastião Reis), Jardim Brasil I (São Cristóvão), Pão de Açúcar e Colinas de Santa Bárbara. Quem possui 48 anos também pode procurar as unidades de saúde nesta sexta, como já havia sido anunciado.

Já no sábado (10/7), serão imunizadas as pessoas com 45 e 46 anos, das 8h às 16h, apenas em sistema drive-thru, no campus Fátima da Univás. "É importante esclarecer que se você não puder ir no Pit Stop, a partir de segunda-feira (12/7) você pode procurar os postos de saúde. Mas nós gostaríamos muito de agilizar a vacinação de 45 e 46 anos, por isso estamos fazendo o Pit Stop", explica o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões.

Para se vacinar, é obrigatório ter realizado o cadastro no site Imuniza PA. Também é necessário apresentar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso Alegre.

Vacinação em Pouso Alegre

O município já recebeu 88.044 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo que 63.623 foram destinadas à aplicação da primeira dose e 42.421 para a segunda dose. Como o último vacinômetro foi atualizado na terça-feira (06), ainda não constam as doses recebidas nesta quinta-feira (08).



Até terça (6/7), 60.372 pessoas já haviam recebido pelo menos uma dose da vacina em Pouso Alegre. O total de moradores que já estão com a imunização completa é de 20.873.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)