Incêndios em loja de roupas e em depósito mobilizam bombeiros na Grande BH

Bombeiros combatem incêndio em loja na Grande BH (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Dois incêndios em estabelecimentos comerciais mobilizaram os bombeiros na manhã desta quarta-feira (07/07). Primeiro, os militares foram acionados para combater as chamas em um depósito de material reciclável em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e depois, em uma loja de roupas no Bairro Lindeia, em BH.





Loja de roupas

O Copro de Bombeiros foi acionado no fim da manhã, por volta das 11h34, para ocorrência na Rua Perpétuas. Segundo a corporação, uma testemunha informou que o incêndio pode ter iniciado em um botijão de gás.





Bombeiros combatem incêndios na Grande BH (foto: Reprodução/Redes Sociais) Muita fumaça saiu do local e algumas pessoas chegaram a ficar presas no segundo andar do prédio. Seis viaturas foram mobilizadas para controlar as chamas e resgatar as pessoas, que não ficaram feridas.





Ainda segundo os bombeiros, não houve vítimas e as chamas não se alastraram para outras estruturas, mas a loja de roupas ficou praticamente toda queimada. Os militares fizeram o rescaldo e a Defesa Civil esteve no local para averiguar a estrutura.





Depósito de recicláveis

Bombeiros combatem incêndios na Grande BH (foto: Reprodução/Redes Sociais) O incêndio no depósito de reciclagem de papelão, que fica na Avenida João Gomes Cardoso, no Bairro Jardim Laguna, começou por volta das 9h50. De acordo com a corporação, quatro viaturas foram deslocadas para controlar o fogo.





Embora o incêndio tivesse “grande capacidade de alastrar”, segundo os militares, o fogo foi controlado e não houve vítimas.





“O incêndio se concentrou no segundo pavimento e através de técnicas de ventilação e água conseguimos combater as chamas”, explicou o tenente Pedro Henrique de Magalhães, bombeiro do 2º Batalhão de Bombeiros Militar.