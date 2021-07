Ex-detento e mais três pessoas são baleadas dentro de carro

Vítimas foram levadas para a UPA Justinópolis (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

A polícia está à procura dos suspeitos de uma tentativa de homicídio registrada no fim da tarde dessa terça-feira (6/7) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quatro pessoas foram baleadas dentro de um carro, entre elas um rapaz que havia acabado de deixar a prisão. Eles foram levados para um hospital da cidade.









Chegando ao local, a polícia colocou as vítimas nas viaturas e as levou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Justinópolis.



A maior parte dos tiros, nove, atingiu o homem de 25 anos que havia deixado a Penitenciária José Maria Alkimin, no município.



Uma jovem de 19 anos foi atingida por quatro disparos, outro de 31 anos levou dois tiros e outro ocupante do carro, de 24 anos, foi baleado uma vez.





Ainda de acordo com a PM, populares disseram que os criminosos estavam em um Cross Fox prata com um letreiro no para-brisa com o nome de um aplicativo de transporte.



Câmeras de segurança de uma farmácia na avenida podem ter flagrado o momento do crime. A informação foi repassada à Polícia Civil.





A PM também apurou no local que os autores da tentativa de homicídio podem ter saído de Vespasiano, também na Grande BH, para cometer o crime.



Após a perícia, o carro das vítimas foi apreendido. Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido localizado. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves.