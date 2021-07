Agricultor é vítima de homicídio no distrito Pantano dos Rosas, em Estiva

Vítima foi morta a tiros no distrito Pantano dos Rosas (foto: Redes sociais )

Um produtor rural, de 44 anos, foi vítima de homicídio, no início da noite de segunda-feira (5/7), na zona rural de Estiva, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado na varanda da residência já sem sinais vitais. Havia três perfurações de arma de fogo no corpo e um corte na cabeça.



A vítima, Marciano Joaquim da Silva, morava sozinha com o pai. A propriedade fica a cerca de dois quilômetros do povoado do distrito Pantano dos Rosas. No momento do crime, Marciano estava sozinha em casa. O pai, um senhor de 80 anos, foi quem encontrou o filho na varanda da casa e foi até a casa de uma irmã pedir ajuda. A vítima, Marciano Joaquim da Silva, morava sozinha com o pai. A propriedade fica a cerca de dois quilômetros do povoado do distrito. No momento do crime, Marciano estava sozinha em casa. O pai, um senhor de 80 anos, foi quem encontrou o filho na varanda da casa e foi até a casa de uma irmã pedir ajuda.



No boletim da Polícia Militar não consta a informação se algum objeto ou dinheiro foi levado da propriedade. Porém, a reportagem apurou com moradores do distrito que pai e filho trabalham com produção de leite e venda de gado, e que, recentemente, o pai da vítima teria vendido alguns animais e estaria para receber o pagamento.



Segundo a PM, moradores teriam avistado um carro diferente dos veículos que rodam naquela região e dois homens no quintal da casas instantes antes do crime. Uma moto também estava por perto. A perícia da Polícia Civil esteve no local e conduzirá as investigações para apurar o que motivou o crime.