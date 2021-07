Greve da limpeza urbana em Valadares deixa a cidade entulhada de lixo

Na noite desta segunda-feira (5/7), na Avenida Europa, paralela à Avenida Minas Gerais, havia muito lixo a ser recolhido (foto: Tim Filho/Arquivo pessoal) greve dos trabalhadores da limpeza urbana deixa pontos de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, tomados pelo lixo na noite desta segunda-feira (5/7). O movimento que se arrasta há um mês chegou ao ápice na semana passada, quando os trabalhadores suspenderam 100% do trabalho, e desde sexta-feira (2/7), conta com 40% paralisado. dos trabalhadores dadeixa pontos de, no Vale do Rio Doce, tomados pelo lixo na noite desta segunda-feira (5/7). O movimento que se arrasta há um mês chegou ao ápice na semana passada, quando os trabalhadores suspenderam 100% do trabalho, e desde sexta-feira (2/7), conta com 40% paralisado.

Os coletores reivindicam o pagamento de benefícios como férias e os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que, segundo os próprios, está atrasado. Eles pedem, também, que a empresa D’Park, concessionária do serviço de limpeza urbana, forneça os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários ao trabalho.

A reportagem tentou contato com a empresa, mas não obteve sucesso. Tão logo a concessionária queira se manifestar, esta reportagem será atualizada. Nas negociações com os trabalhadores, a empresa alegou que não tem condições de pagar todas as reivindicações de uma vez, apenas de forma parcelada.

Serviço totalmente suspenso

Na quarta e quinta-feiras passadas, os trabalhadores da limpeza urbana suspenderam completamente o serviço. Na sexta (2/7), os coletores voltaram a trabalhar com 60% do efetivo, após a promessa de atendimento parcial das reivindicações. Segundo a prefeitura de Valadares, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) constatou que a paralisação total é ilegal e fez a determinação da volta parcial.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU), por meio do Departamento de Limpeza Urbana, informou que nesta segunda-feira (5/7) colocou os fiscais nas ruas para verificar se a limpeza estava sendo feita. E constatou a necessidade da volta da coleta de lixo, em sua totalidade, o mais rápido possível.

Essa fiscalização, segundo a prefeitura, é resultado de uma notificação feita pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que quer saber se houve de fato o retorno de pelo menos 60% do efetivo dos empregados da D' Park. Se for o caso, a gestão deve comunicar o descumprimento da decisão por parte dos trabalhadores da empresa.

Porém, o município informou que 60% do efetivo não é suficiente para atender ao serviço de coleta domiciliar de forma satisfatória. Para eficácia do serviço será necessário o retorno integral do efetivo para esta atividade.

A prefeitura informou que a coleta de lixo é terceirizada e reafirmou que os pagamentos à empresa concessionária da limpeza urbana estão regulares - e que segue buscando resolver a situação o quanto antes.

Nota da Prefeitura de Governador Valadares:

