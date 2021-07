Ocupação de enfermaria COVID em BH é a menor desde fevereiro

Taxa de ocupação de enfermarias para pacientes com a COVID-19 em BH caiu (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 voltou ao nível controlado nesta segunda-feira (5/7) em Belo Horizonte. De acordo com o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, o indicador caiu de 51,2% para 47,8%. Esse é o menor índice desde 19 de fevereiro.

A estatística já tinha alcançado o patamar de controle na quinta-feira passada (1º/7), mas voltou ao de alerta no balanço seguinte, de sexta (2/7).

Pelo terceiro levantamento consecutivo, a ocupação dos leitos de UTI para infectados pelo vírus recuou em BH: de 64,5% para 63,4%. Portanto, o dado continua no nível intermediário pelo sétimo boletim em sequência.

Ainda nas UTIs, a boa notícia fica por conta da situação das camas dos hospitais da rede privada: a taxa de uso caiu de 50,2% para 46,6% e está, agora, na área controlada.

Por outro lado, a transmissão do novo coronavírus aumentou em BH nesta segunda-feira: de 0,9 para 0,93. Esse foi o maior aumento do RT desde 24 de maio, quando houve elevação de 1 para 1,05.

Ainda assim, a estatística continua no patamar controlado, abaixo de 1. Esse é o caso desde 1º de junho, o que mostra um controle do contágio pelo vírus na capital mineira.

Casos e mortes

Vacinação

BH registrou mais 24 mortes pornesta segunda-feira. Agora, a cidade soma 5.845 vidas perdidas – 3.968 só neste ano.Em termos de casos, a capital mineira computa 239.955 até esta segunda: 5.314 em acompanhamento e 228.796 pessoas recuperadas, além daquelas que morreram.São 1.551 diagnósticos a mais que no balanço anterior.Belo Horizonte chegou à marca de 1.131.976contra a COVID-19 com a primeira dose nesta segunda-feira. Outras 425.965 pessoas receberam a segunda.A capital mineira vacinou 56,3% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 21,7% desse contingente completou o esquema vacinal.Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 21.257 aplicações de vacinas em BH: 20.478 de primeira etapa e 779 de segunda.Segundo números da prefeitura, 69.432 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.Além deles, 189.414 trabalhadores da saúde, 18.878 servidores da segurança pública, 464.636 idosos acima de 60 anos e 209.263 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.A população entre 49 e 59 representa 146.280 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 34.073 injeções de primeira dose.A cidade ultrapassou a marca de 2 milhões de doses recebidas. São 2.054.107 imunizantes enviados pelo estado até este boletim: 871.965 da(Sinovac/Butantan), 923.796 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 235.296 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e 23.050 da Janssen (Johnson & Johnson).