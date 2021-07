Mais de 10 mil pessoas se vacinaram contra COVID-19 em Uberlândia

Decoração temática de festa julina chamou a atenção de quem foi tomar a vacina em Uberlândia neste fim de semana (foto: Valter de Paula/Secretaria Municipal de Governo e Comunicação)

Quase 10.500 pessoas tomaram a vacina contra COVID-19 neste fim de semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O balanço do "Arraial da Vacinação" foi divulgado nesta segunda-feira (5/7) pela prefeitura.

A expectativa da Secretaria de Saúde era imunizar 12 mil pessoas no mutirão que foi realizado para ajudar a elevar os índices de vacinação da cidade. As doses foram distribuídas no Uberlândia Tênis Clube (UTC) e na Arena Sabiazinho.

Para marcar as festas de São João, os dois locais foram decorados com temas juninos, sem prejuízo à vacinação.

Neste fim de semana, foram convocados por meio do SMS moradores com 48 e 49 anos sem doenças crônicas, pessoas em situação de rua, profissionais da educação (ensinos infantil, fundamental, médio e superior), profissionais de saúde, gestantes e mulheres que deram à luz em até 45 dias, pessoas com doenças crônicas, com deficiência (com ou sem Benefício de Prestação Continuada – BPC), e quem faltou em outras etapas da vacinação.

Quem não compareceu à convocação deve fazer a revalidação do cadastro para ser chamado novamente.

Para solicitar o reagendamento, basta acessar o Portal da Prefeitura . No entanto, a reconvocação acontecerá com prazo mínimo de 30 dias e quando houver disponibilidade de doses, sem prejuízo ao progresso da vacinação.

A confirmação do agendamento é feita por mensagem de texto no celular (SMS), via e-mail, para quem optou por preencher o campo no momento do cadastro, e também pode ser conferida no site.



Devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam a confirmação do agendamento.

Nesta segunda-feira, a cidade deve receber novas doses para seguir o processo.