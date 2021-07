Ensino presencial avança para 1.123 escolas estaduais

Fachada da Escola Estadual Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte, que deverá reabrir para alunos das séries iniciais do ensino fundamental no dia 12 (foto: Paulo Filgueiras/Em/D.A Press - 3/10/18)



Começa amanhã o acolhimento de professores em escolas da rede pública estadual que começam a retomar as aulas no próximo dia 12 ou avançam com novas turmas na mesma data. De acordo com o governo de Minas, 1.123 escolas já podem oferecer aulas presenciais na rede estadual de ensino, em 266 municípios, entre eles a capital mineira. A lista foi disponibilizada ontem e pode ser consultada no site da Secretaria de Estado de Educação ( www.educacao.mg.gov.br).

De acordo com as informações divulgadas pelo governo, 543 escolas de 132 municípios que deverão retomar as aulas presenciais somente dos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano – no dia 12. Essas instituições estão em municípios de regiões que permanecem na onda vermelha do Programa Minas Consciente, nos quais não há impedimento para o retorno por parte das prefeituras. Em Belo Horizonte, 37 instituições estão na lista.

A volta – antes restrita às regiões em ondas verde ou amarela – foi liberada pelo Comitê Extraordinário COVID-19 na semana passada, diante da melhora nos indicadores da pandemia. No caso em que, mesmo na onda vermelha, a cidade esteja classificada como Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável, a volta não ocorrerá. Atualmente, apenas a macrorregião Leste do Sul se enquadra nesta indicação do Minas Consciente.

Nos locais em que a retomada dos anos iniciais do ensino fundamental já ocorreu, pois já estavam nas ondas amarela ou verde, começam a ser recebidos amanhã também os professores do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Já os alunos desses anos de escolaridade chegam no dia 12. Os anos iniciais, que já fizeram a retomada, seguem com a mesma dinâmica que vinha sendo adotada. Nesta situação estão 157 escolas, em 27 municípios.

Outro cenário é dos municípios que estavam em onda vermelha, antes desta alteração, e que, portanto, ainda não fizeram a retomada, mas que agora evoluíram para as ondas amarela ou verde. O total de 423 escolas de 107 municípios estão nessa situação. Nesses casos, as unidades de ensino ficam autorizadas a começar o acolhimento dos anos iniciais e do 9º ano do ensino fundamental, e também do 3º ano do ensino médio. Sempre começando com o recebimento dos professores e, na semana seguinte, a partir de 12 de julho, dos alunos.

Vale sempre lembrar que o retorno das escolas da rede estadual de Minas é gradual, híbrido e facultativo, cabendo aos pais ou responsáveis a decisão de enviar ou não as crianças às escolas. As aulas continuam a ser oferecidas a distância.

AULAS NO DIA 12





» 543 escolas da rede deverão retomar as aulas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em 132 municípios na onda vermelha





» 157 escolas já abertas, em 27 cidades nas ondas verde ou amarela, avançam no ensino híbrido, com aulas presenciais também para o 9º ano do fundamental e 3º do médio





» 423 escolas em 107 municípios que evoluíram agora para a onda amarela retomam presencial para primeiros anos e 9º do fundamental, além do 3º ano do ensino médio

Fonte: Agência Minas