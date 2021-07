Ocupação dos leitos de enfermaria tem nova alta e volta ao alerta em BH

Atual cenário da pandemia da COVID-19 em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Um dia após ficar na zona controlada da escala de risco, a ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 teve nova alta em BH e retornou ao estágio de alerta. Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, o parâmetro saiu de 49,1% para 51,2% nesta sexta (2/7).

De acordo com o balanço, a taxa de transmissão do novo coronavírus também cresceu na cidade. Porém, o aumento foi pequeno: de 0,89 para 0,9.

Portanto, o RT continua no patamar de controle, abaixo de 1. No nível atual, 90 pessoas se infectam pelo vírus a cada 100 vítimas da pandemia na capital mineira, em média.

Por outro lado, a taxa de uso das camas de terapia intensiva recuou nesta sexta: de 65,1% para 64,5%. Assim, a estatística permanece no nível intermediário pelo sexto balanço consecutivo.

BH registrou mais 32por COVID-19 nesta sexta. Com mais essas, a cidade computa 5.821 óbitos no total.Já o total de casos aumentou em 927 e está em 238.404: 5.621 em acompanhamento e 226.971 recuperados, além das vidas perdidas.Belo Horizonte chegou à marca de 1.111.498 vacinados contra acom a primeira dose nesta sexta. Outras 425.186 receberam a segunda.Portanto, a capital mineira vacinou 55,5% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 21,8% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 5.464 aplicações de vacinas em BH: 4.593 de primeira etapa e 871 de segunda.Segundo números da prefeitura, 69.199 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.Além deles, 188.988 trabalhadores da saúde, 18.857 servidores da segurança pública, 464.553 idosos acima de 60 anos e 207.536 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.A população entre 50 e 59 representa 129.166 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 33.199 injeções de primeira dose.A cidade recebeu 1.962.207 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 893.815 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 823.546 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 221.796 da Comirnaty (Pfizer) e 23.050 da Janssen (Johnson & Johnson).