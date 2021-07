Jovem morre e outras três pessoas ficam feridas em acidente na BR-116

Carro no qual estavam os quatro ocupantes caiu de uma ponte na BR-116, em Leopoldina, na madrugada desta quarta-feira (30/6) (foto: PRF de Leopoldina/Divulgação) Leopoldina, e cair de uma altura aproximada de cinco metros. O acidente trágico foi registrado na madrugada desta quarta-feira (30/6). Uma jovem de 19 anos morreu após o carro no qual ela estava bater contra o guarda-corpo de uma ponte na BR-116, no município de, e cair de uma altura aproximada de cinco metros. Ofoi registrado na madrugada desta quarta-feira (30/6).

De acordo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 3h23 para atender a ocorrência, os outros ocupantes do automóvel – um jovem de 23 anos e um adolescente de apenas 13 – ficaram gravemente feridos.

O condutor do veículo, um homem de 53 anos, teve apenas algumas lesões leves.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também esteve no local, todos os ocupantes do carro são da cidade de Cataguases e estavam indo para o Rio de Janeiro para recepcionar o namorado da jovem, que chegaria de um voo do estado do Acre.

As três vítimas não fatais foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas à Casa de Caridade Leopoldinense.