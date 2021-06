Reforma parada pode atrasar chegada de aparelho para tratamento de câncer

Reforma em sala do Hospital Hélio Angotti está parada por falta de verbas, e mantenedora busca dinheiro até por vaquinha (foto: Hospital Hélio Angotti/Divulgação)

A chegada de um equipamento para o tratamento de câncer ao Hospital Hélio Angotti, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, está em risco porque a reforma de uma ala da unidade de saúde está quase parada por falta de verbas. O aparelho foi doado pelo Ministério da Saúde e custa R$ 10 milhões.



Uma vaquinha online foi criada, mas arrecadou pouco mais de R$ 20 mil. A direção do hospital tem ido até prefeituras de cidades da região para tentar angariar alguma verba.

A obra tem um custo total estimado em R$ 821 mil. Mas, ainda faltam pouco menos de R$ 600 mil para completá-la. É o único requisito que falta para que o aparelho seja enviado.

O equipamento é um acelerador linear de radioterapia, que deve ajudar a reduzir a fila de espera pelo início dos tratamentos contra câncer de 21 dias para uma semana, e dobrar a capacidade de atendimento de 50 para 100 pacientes por dia.



O aparelho foi conseguido por meio do Plano de Expansão da Radioterapia (PER-SUS) do Ministério da Saúde.

O gestor de inovações do hospital, o radioterapeuta Vitor de Carvalho Lara, explica que a radioterapia é um tratamento em que a radiação é usada para destruir o tumor ou impedir que as células cancerosas aumentem, e que a conquista desse aparelho deve impactar positivamente o Triângulo Mineiro nos próximos 20 anos de tratamento de pacientes com câncer.

“O mais difícil já conseguimos, que é ter um aparelho que nos custaria algo em torno de R$ 10 milhões. Sete em cada 10 pacientes oncológicos, de todas as idades, precisam desse tratamento, então, imagine o impacto dessa conquista”, argumenta Lara.

A previsão é que o acelerador linear chegue em setembro. Por enquanto, não há risco de o hospital "perder o aparelho" caso a reforma não seja concluída a tempo, mas a ideia é que isso aconteça para que o serviço seja prestado o mais rápido possível.

Uma vaquinha online arrecadou apenas R$ 24 mil dos R$ 600 mil previstos de meta.

Até prefeituras estão ajudando

A prefeitura de Frutal, também no Triângulo, doou R$ 50 mil para que a reforma possa prosseguir após um pedido da diretoria do hospital.



Segundo a administração, mais de 1 mil moradores da cidade já foram atendidos pela unidade de tratamento de câncer, e uma reorganização orçamentária possibilitou a doação.

Segundo o hospital, a ideia também é conversar com prefeitos das 59 cidades de área de abrangência do hospital para ver o que é possível conseguir de dinheiro.

Todo o processo de captação e prestação de contas desses recursos está sendo apoiado pela Vencer – Associação de Voluntários do Combate ao Câncer de Uberaba (AVCCU).